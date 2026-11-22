Гора Роман-Кош на массиве Бабуган-Яйла остается самой высокой точкой Крымских гор, ее высота составляет 1545 метров. Официальный подъем на вершину запрещен в связи с природоохранным режимом заповедника.

Как сообщает туристический портал Outdoor Ukraine, топоним "Роман-Кош" имеет тюркское происхождение и образован от слов "orman" (лес) и "qos" (временная кошара или жилище пастуха).

Что известно о Роман-Коше?

Горный массив состоит из типичного известняка и расположен в пределах Ялтинского района, всего в 6 километрах от береговой линии недалеко от Гурзуфа.

Из-за такой близости к морю наблюдается резкий перепад высот, а естественным антиподом вершины на побережье считается гора Аю-Даг.



Виды горы Роман-Кош / Mapcarta

Заповедный режим и основные направления восхождения

Территория вершины входит в состав Крымского природного заповедника, поэтому несанкционированное посещение и передвижение по этим склонам строго запрещены.

В случае обнаружения путешественников природоохранная инспекция обязывает их немедленно покинуть пределы заповедного фонда.

Несмотря на ограничения, к самой высокой точке ведут несколько устоявшихся троп с разных сторон полуострова. Подняться можно от Краснокаменки через Гурзуфское седло, от Ангарского перевала по хребту Конек, от поселка Малый Маяк через перевал Талма-Богаз или со стороны Ялты и Ай-Петри.

Панорамы Гурзуфского седла и дикая фауна

Маршрут от скалы "Красный Камень" пролегает через сосновый лес с вековыми деревьями, выходящими на открытые поляны с видом на Ялтинскую бухту.

На высоте 1388 метров расположен самый высокий перевал Крыма – Гурзуфское седло, где пересекаются древние пути между побережьем и центральной частью полуострова.

В заповедных долинах склонов Роман-Коша сосредоточена значительная часть крымской фауны: здесь постоянно обитают олени, косули, колонии горных птиц и стада диких муфлонов, численность которых растет с каждым годом.

Роман-Кош привлекает туристов также легендами о спрятанных сокровищах и серебряном олене – хранителе крымских источников. С вершины можно увидеть значительную часть Крыма, насладиться чистым горным воздухом и красотой местной природы.

Что скрывает Роман-Кош?

Происхождение названия горы до сих пор остается загадкой. По одной из версий, оно связано с духом гор, которому издавна поклонялись местные жители. Еще во времена древних тавров на горе почитали языческих божеств.

Впоследствии сюда поднимались византийцы, римляне и русские. Самая высокая точка Крыма на протяжении веков оставалась особенным местом для людей. Подъем на гору " Роман-Кош " проходит по лесным дорогам. Значительная часть маршрута пролегает через сосновый, а затем буковый лес.

По дороге можно увидеть высокие деревья, встретить благородных оленей и попробовать воду из горных источников. Особую атмосферу местности создают цветочные поляны и ароматные травы.

Отсюда также можно увидеть пещерные города Чуфут-Кале, Кыз-Кермен и Тепе-Кермен, Партизанское водохранилище, Крымскую астрофизическую обсерваторию и Черное море.

Среди местных достопримечательностей – шестиметровый деревянный крест, установленный в 2001 году в честь 10-й годовщины независимости Украины, а также "Беседка ветров". Каменную колоннаду построили в 1956 году в 2–3 километрах от вершины.



Беседка ветров, Роман-Кош / Иллюстративное фото из сети

Сейчас же все живописные пейзажи, разнообразие флоры и фауны Крыма остаются временно оккупированными российскими войсками.

К сожалению, из-за военной деятельности оккупантов на полуострове, строительства инфраструктурных и оборонных объектов, а также повреждения канализационных систем Крымское побережье оказалось под угрозой экологической катастрофы.

запуски ракет с полуострова привели к загрязнению моря токсичным топливом, а военные учения и возведение фортификационных сооружений разрушают природные экосистемы. Особое беспокойство вызывает уничтожение территорий "Изумрудной сети", прибрежных степей и солончаков.