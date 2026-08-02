5 уловок ресторанов, из-за которых туристы переплачивают: как не попасть в ловушку

Отдых за границей может оставить неприятное послевкусие из-за неожиданно большого счета в ресторане. Дополнительные сборы, неуказанные нюансы в меню или рекомендации персонала могут существенно увеличить сумму к оплате.

В какой бы стране вы ни находились, перед тем как сделать заказ, стоит внимательно присмотреться к деталям и не торопиться с выбором, пишет Interia Kobieta.

Не поддавайтесь навязчивым рекомендациям

В некоторых странах официанты могут активно советовать гостям определенные блюда. В целом советы не являются проблемой, в большинстве случаев они помогают обратить внимание на интересные позиции в меню.

Однако стоит насторожиться, когда рекомендация превращается в давление. Фразы "это наше фирменное блюдо", "для вас специальное предложение" или "это единственная возможность попробовать блюдо" могут быть способом склонить клиента к более дорогому заказу.

Проверяйте, как формируется цена

Особенно внимательными в ресторанах стоит быть при заказе рыбы, морепродуктов или стейка. В меню стоимость таких блюд указывается не за порцию, а за 100 граммов продукта.

Из-за этого итоговая сумма может оказаться значительно выше. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше сразу уточнять вес порций и их окончательную стоимость.

Плата за сервировку

Во многих заведениях к счету могут автоматически добавлять плату за сервировку. Она взимается с каждого гостя и включает в себя пользование столовыми приборами, салфетками или хлебом.

Не всегда бесплатны закуски, которые подают еще до основного заказа. Оливки, сыры или мясные нарезки могут выглядеть как комплимент от заведения, а в некоторых ресторанах за это придется платить отдельно.

Также стоит проверить счет на наличие уже включенных чаевых, чтобы случайно не оставить их дважды.



В некоторых ресторанах может взиматься плата за сервировку / Фото Pexels

Уточняйте цену воды

Заказывая воду за границей, туристы не всегда могут понять, бесплатна ли вода в графине или за нее придется заплатить. Если же есть сомнения, лучше уточнить это у официанта, поскольку в некоторых заведениях придется заплатить за воду сомнительного качества.

Обращайте внимание на размер порций

Привлекательная цена в меню не всегда означает, что вы получите то, на что рассчитываете. Часто внимание привлекает низкая цена, но за 1,50 евро можно получить лишь маленькое эспрессо.

Аналогичная ситуация касается и размера порций. Перед заказом стоит обращать внимание на цифры в меню, описание блюда, а также объем напитка или размер порций.