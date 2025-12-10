В какой день недели выгоднее всего бронировать жилье и билеты: кошелек скажет спасибо

Планируя путешествие, всегда хочется максимально сэкономить. Мы знаем несколько полезных лайфхаков, которые помогут сэкономить на авиабилетах и отелях для проживания.

Как заплатить меньшую цену за авиабилеты и отели?

Ранее считалось, что выгоднее бронировать авиабилеты во вторник, но теперь это не так. Последние исследования показывают, что воскресенье стало самым экономным днем для бронирования: можно сэкономить до 6 процентов на внутренних рейсах и до 17 процентов на международных.

Когда лучше бронировать билеты для путешествий / фото Canva

Цены сейчас меняются в зависимости от спроса и времени суток, поэтому волшебного дня для всех рейсов нет. Лучше всего бронировать за 1 – 3 месяца до коротких поездок и 2 – 6 месяцев до международных, избегать пиковых дней и использовать инструменты типа Google Flights, чтобы следить за ценами.

Гибкость в выборе даты вылета также помогает: субботние рейсы часто дешевле для внутренних путешествий, а четверг для международных. Главное – это избегать пика спроса и бронировать заранее.

Бронирование отеля не так однозначно, как кажется: в отличие от авиабилетов, универсального "выгодного дня" для бронирования нет. Цены меняются в зависимости от спроса, сезона, событий, расположения и типа отеля, пишет Minor Hotels.

Некоторые эксперты советуют бронировать до конца недели, когда отели снижают тарифы, другие же в первые дни недели, как понедельник или среда. Лучший подход – это следить за ценами на конкретный номер в течение времени и использовать инструменты сравнения, ценовые оповещения и приложения для бронирования.

Какие еще советы стоит знать туристам?