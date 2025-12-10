Укр Рус
Travel Travel-лайфхаки В какой день недели выгоднее всего бронировать жилье и билеты: кошелек скажет спасибо
10 декабря, 22:30
3

В какой день недели выгоднее всего бронировать жилье и билеты: кошелек скажет спасибо

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Воскресенье стало самым экономичным днем для бронирования авиабилетов, позволяя сэкономить до 6 процентов на внутренних рейсах и до 17 процентов на международных.
  • Цены на отели варьируются в зависимости от спроса, сезона и событий, поэтому эксперты советуют следить за ценами и использовать инструменты сравнения.

Планируя путешествие, всегда хочется максимально сэкономить. Мы знаем несколько полезных лайфхаков, которые помогут сэкономить на авиабилетах и отелях для проживания.

Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

Смотрите также Первое путешествие за границу: тревел-блогер назвала 5 стран, которые идеально подойдут новичкам

Как заплатить меньшую цену за авиабилеты и отели?

Ранее считалось, что выгоднее бронировать авиабилеты во вторник, но теперь это не так. Последние исследования показывают, что воскресенье стало самым экономным днем для бронирования: можно сэкономить до 6 процентов на внутренних рейсах и до 17 процентов на международных.

Когда лучше бронировать билеты для путешествий / фото Canva

Цены сейчас меняются в зависимости от спроса и времени суток, поэтому волшебного дня для всех рейсов нет. Лучше всего бронировать за 1 – 3 месяца до коротких поездок и 2 – 6 месяцев до международных, избегать пиковых дней и использовать инструменты типа Google Flights, чтобы следить за ценами.

Гибкость в выборе даты вылета также помогает: субботние рейсы часто дешевле для внутренних путешествий, а четверг для международных. Главное – это избегать пика спроса и бронировать заранее.

Смотрите также Проверьте свой заграничный прямо сейчас, чтобы потом избежать проблем на контроле

Бронирование отеля не так однозначно, как кажется: в отличие от авиабилетов, универсального "выгодного дня" для бронирования нет. Цены меняются в зависимости от спроса, сезона, событий, расположения и типа отеля, пишет Minor Hotels.

Некоторые эксперты советуют бронировать до конца недели, когда отели снижают тарифы, другие же в первые дни недели, как понедельник или среда. Лучший подход – это следить за ценами на конкретный номер в течение времени и использовать инструменты сравнения, ценовые оповещения и приложения для бронирования.

Какие еще советы стоит знать туристам?

Частые вопросы

Какой день теперь считается самым экономичным для бронирования авиабилетов?

Воскресенье стало самым экономичным днем для бронирования авиабилетов можно сэкономить до 6 процентов на внутренних рейсах и до 17 процентов на международных.

Как лучше бронировать отели для путешествий?

Универсального "самого выгодного дня" для бронирования отелей нет – цены меняются в зависимости от спроса, сезона, событий, расположения и типа отеля. Лучший подход – следить за ценами на конкретный номер и использовать инструменты сравнения.

Какие советы могут помочь туристам сэкономить во время путешествия?

Выбирайте города с низкими ежедневными расходами, такие как Белград или Будапешт, или используйте рассрочку через сервисы для фиксации выгодных тарифов заранее. Также изучите базовые местные слова, чтобы продемонстрировать уважение к культуре и облегчить общение.