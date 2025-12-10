В какой день недели выгоднее всего бронировать жилье и билеты: кошелек скажет спасибо
- Воскресенье стало самым экономичным днем для бронирования авиабилетов, позволяя сэкономить до 6 процентов на внутренних рейсах и до 17 процентов на международных.
- Цены на отели варьируются в зависимости от спроса, сезона и событий, поэтому эксперты советуют следить за ценами и использовать инструменты сравнения.
Планируя путешествие, всегда хочется максимально сэкономить. Мы знаем несколько полезных лайфхаков, которые помогут сэкономить на авиабилетах и отелях для проживания.
Как заплатить меньшую цену за авиабилеты и отели?
Ранее считалось, что выгоднее бронировать авиабилеты во вторник, но теперь это не так. Последние исследования показывают, что воскресенье стало самым экономным днем для бронирования: можно сэкономить до 6 процентов на внутренних рейсах и до 17 процентов на международных.
Цены сейчас меняются в зависимости от спроса и времени суток, поэтому волшебного дня для всех рейсов нет. Лучше всего бронировать за 1 – 3 месяца до коротких поездок и 2 – 6 месяцев до международных, избегать пиковых дней и использовать инструменты типа Google Flights, чтобы следить за ценами.
Гибкость в выборе даты вылета также помогает: субботние рейсы часто дешевле для внутренних путешествий, а четверг для международных. Главное – это избегать пика спроса и бронировать заранее.
Бронирование отеля не так однозначно, как кажется: в отличие от авиабилетов, универсального "выгодного дня" для бронирования нет. Цены меняются в зависимости от спроса, сезона, событий, расположения и типа отеля, пишет Minor Hotels.
Некоторые эксперты советуют бронировать до конца недели, когда отели снижают тарифы, другие же в первые дни недели, как понедельник или среда. Лучший подход – это следить за ценами на конкретный номер в течение времени и использовать инструменты сравнения, ценовые оповещения и приложения для бронирования.
Какие еще советы стоит знать туристам?
Мы с вами поделимся крутыми лайфхаками, как сэкономить средства на билетах и бронировании во время путешествия. Одним из них является выбирать города с низкими ежедневными расходами, например, Белград или Будапешт. Или же использовать рассрочку через сервисы, чтобы фиксировать выгодные тарифы заранее.
Или же, узнайте о 10 секретов для туристов во время путешествия. Например, изучите базовые местные слова. Даже несколько простых слов на местном языке ценятся: "Привет", "Спасибо", "Сколько стоит?" или "Где туалет?". Это демонстрирует уважение к культуре и облегчает общение.
