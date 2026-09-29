В Данию на самолете за 450 гривен: как спланировать идеальное путешествие без туроператора

Самостоятельное путешествие не обязательно означает часы поисков, десятки открытых вкладок и дорогие билеты. Если заранее определиться с направлением и последовательно пройти несколько этапов подготовки, можно самостоятельно организовать поездку: от покупки билетов до составления маршрута.

Блогерша emma.luchytska рассказала в TikTok, как планирует свои путешествия без помощи туроператоров. Свои советы она продемонстрировала на примере предстоящей поездки на греческий остров Корфу.

С чего начать планирование путешествия?

Прежде всего блогерша советует определиться со страной или направлением. Обычно у нее заранее есть список мест, которые она хочет посетить, но если конкретных пожеланий нет, направление можно выбрать по выгодным авиапредложениям. Для этого она советует воспользоваться Skyscanner и просмотреть доступные варианты.

Например, в октябре на сайте можно найти билеты за 450 гривен в Данию, за 930 гривен во Францию и за 830 гривен в Великобританию. После выбора направления нужно определиться с датами. Здесь также можно следить за ценами в Skyscanner.

Однако покупать сами авиабилеты стоит на официальном сайте авиаперевозчика!

Если же сложно понять, стоит ли покупать билет сейчас, блогерша рекомендует проверить его в AirHint. Сервис показывает статистику максимальной и минимальной стоимости билетов, а также прогнозирует возможное изменение цены.

Как самостоятельно планировать путешествие: смотреть видео

На этот раз блогерша уже выбрала направление – Корфу. Она планирует добраться до острова через Польшу, поэтому следующим шагом после покупки авиабилетов стала организация наземного переезда.

Как организовать дорогу и найти жилье?

После покупки авиабилетов девушка приступает к поиску билетов на поезд или автобус. В случае с Корфу она приобрела билет до Перемышля через приложение "Укрзализныци", а затем забронировала транспорт до города, откуда будет вылетать самолет.

Следующий этап – это жилье. Его девушка всегда бронирует через Booking. Только после этого она переходит к тому, что будет происходить непосредственно во время отдыха.

Как составить маршрут и найти интересные места?

Для поиска локаций Эмма использует TikTok. Достаточно ввести в поиск название города или острова и просмотреть подборки мест, которые рекомендуют другие путешественники. После этого можно собрать все интересные места в один список и обратиться к ChatGPT или Claude, чтобы распределить их по маршрутам с учетом расстояния между ними.

Не стоит передавать искусственному интеллекту полное планирование поездки! Лучше использовать его в качестве помощника: собрать собственные варианты, проверить их, а затем попросить ИИ помочь логично соединить локации между собой.

Отдельно блогер ищет заведения, которые хочет посетить. Для этого она использует Google Maps и сохраняет интересные места на карте. Так во время самого путешествия можно видеть, что находится неподалеку от запланированного маршрута.

Еще один способ лучше подготовиться к поездке – это заранее посмотреть на YouTube познавательные видео о городе или стране. Так можно больше узнать об истории и особенностях конкретного места и лучше понять его атмосферу еще до приезда.