Как проводить бронирование поездок заранее: путешественница назвала 3 правила, которые помогают экономить

Путешествия не обязательно должны быть дорогостоящими. Туристка, которая уже много лет самостоятельно организует свои поездки, поделилась несколькими правилами, которые помогают ей экономить во время путешествий.

Анастасия Кривицкая поделилась в своем тиктоке опытом поездки на греческий остров Корфу, где смогла забронировать апартаменты с краевым видом и собственным пляжем по выгодной цене.

Бронирование жилья заранее

Одно из главных правил путешественницы – не откладывать бронирование жилья на последний момент. Например, апартаменты на Корфу она забронировала за 5 месяцев до поездки. За 10 дней проживания на двоих туристка заплатила 500 долларов.

В то же время раннее бронирование не означает, что нужно сразу окончательно определиться с поездкой. Путешественница советует искать жилье с возможностью бесплатной отмены.

В таком случае бронирование можно сделать за несколько месяцев, а окончательное решение принять позже. В некоторых случаях можно бесплатно отменить бронирование за 2–3 недели до приезда.

Сначала проверьте логистику

При выборе жилья важно обращать внимание не только на его цену и внешний вид, но и на то, насколько удобно до него добраться.

Путешественница советует еще до бронирования проверить, как именно можно доехать до нужного города, сколько времени займет дорога и сколько будет пересадок. Иногда даже привлекательный отель по низкой цене может оказаться невыгодным из-за сложной логистики.

Для планирования маршрута Анастасия использует сервис "Инфобус", где можно сравнивать варианты поездок на автобусах, поездах и самолетах, выбирая для себя удобный маршрут.

Пользоваться преимуществами банковской карты

Еще один способ сэкономить во время путешествий – проверить, что дает банковская карта. Путешественница рассказала, что регулярно пользуется лаунжами в аэропортах и на вокзалах без дополнительной оплаты. Для этого достаточно выполнять условия банка относительно покупок в течение месяца.

В лаунжах можно отдохнуть перед поездкой или рейсом, перекусить, выпить кофе, поработать, а в некоторых случаях даже принять душ.

Как экономить в путешествиях: смотрите видео

Таким образом, экономить во время путешествий можно не только благодаря дешевым билетам или жилью. Раннее бронирование с бесплатной отменой, предварительная проверка логистики и использование преимуществ банковской карты помогут путешествовать комфортнее и не переплачивать.