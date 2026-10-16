Не берите подушку в самолет: эти 6 советов от стюардессы спасут от изнурительного перелета

Длительный перелет в эконом-классе может быть утомительным, особенно когда приходится часами сидеть в тесном кресле. Бывшая стюардесса с почти 10-летним стажем рассказала, какие простые хитрости помогают комфортнее перенести путешествие и не забыть важные вещи на борту.

Издание Business Insider рассказало о 6 правилах, которых придерживается бывшая стюардесса, когда путешествует как обычная пассажирка.

Как подготовиться к длительному перелету?

Приезжайте в аэропорт заранее и берите сменную одежду

Бывшая стюардесса советует не торопиться перед посадкой и оставлять достаточно времени на подготовку. Для полета она выбирает мягкий спортивный костюм, а перед приземлением переодевается в обычную одежду. Это помогает расслабиться в пути и подготовиться к прибытию.

Держите необходимые вещи под рукой

Основной багаж лучше оставить на верхней полке, а под сиденьем разместить небольшую сумку с наушниками, перекусом, зарядными кабелями, сменной одеждой и кремом. Так не придется постоянно доставать чемодан. Также стоит взять небольшой пакет для мусора, чтобы поддерживать порядок возле кресла.

Как с комфортом провести время в самолете?

Выбирайте место у прохода

Так будет проще вставать и разминаться во время полета, не беспокоя соседей. Бывшая стюардесса также советует пользоваться кнопкой вызова экипажа при необходимости, а за водой обращаться в спокойные моменты, когда стюарды не заняты обслуживанием пассажиров.

Позаботьтесь о сне и учитывайте местное время

Для отдыха женщина использует маску для глаз и капюшон, а вместо специальной подушки для шеи берет обычную. Чтобы поддержать поясницу, можно подложить под спину свернутый свитер.

После приземления стоит перевести часы на местное время и стараться спать в соответствии с расписанием пункта назначения. Ремень безопасности во время отдыха лучше оставлять застегнутым поверх одежды или одеяла, чтобы экипажу не пришлось будить пассажира во время турбулентности.

Выбирайте воду и легкие перекусы

Бывшая стюардесса советует брать запечатанную бутылку воды, орехи, семечки и ягоды. Во время ночных перелетов она избегает кофе и чая, а также не рекомендует пить водопроводную воду. От сытного ужина непосредственно перед сном лучше отказаться: тяжелая пища может вызвать дискомфорт в желудке и помешать заснуть.

Не спешите выходить из самолета

После приземления бывшая стюардесса советует подождать, пока большинство пассажиров покинут салон. Это время стоит использовать, чтобы проверить карман кресла, пол возле сиденья и багажную полку. Так можно не забыть телефон, документы и другие важные вещи, которые потом бывает непросто вернуть.