Что бывшая стюардесса всегда делает в самолете: 8 советов для пассажиров

Более 10 лет стюардесса Бет Виндзор работала в авиации, поэтому хорошо знает, какие мелочи могут повлиять на комфорт во время полета.

И хотя теперь она путешествует на самолете в качестве пассажирки, она до сих пор не избавилась от некоторых профессиональных привычек, пишет AOL.

Каких правил придерживается бывшая стюардесса?

Одно из ее главных правил – по возможности выбирать место у окна. На таком сиденье можно удобно опереться на стенку, пользоваться собственным подлокотником и не переживать, что пассажиры или тележки, движущиеся по проходу, будут постоянно задевать локтями.

Также Бет советует внимательно отнестись к расположению места. Она старается не садиться рядом с туалетом, кухней или перегородкой. В этих зонах обычно больше всего людей и шума. Кроме того, места у перегородок часто занимают пассажиры с младенцами.

Чтобы долгий перелет был удобным в комфортной одежде, Бет переодевается в желаемый наряд уже после посадки. Для полета она выбирает вещи, которые не сковывают движений

Еще одна вещь, которую бывшая стюардесса всегда кладет в ручную кладь, – это гостиничные тапочки. Во время длительных рейсов они помогают чувствовать себя комфортнее.



Тапочки в самолете позволяют ногам "дышать" и отдыхать / Фото с сайта AOL

Также у Бет есть привычка, связанная с безопасностью. Перед взлетом она запоминает количество рядов до ближайшего аварийного выхода. Таквой ориентир может пригодиться в чрезвычайной ситуации, особенно если из-за дыма или других обстоятельств видимость в салоне будет ограничена.

Кроме того, бортпроводница не полагается полностью на питание на борту. Она предпочитает брать еду с собой, выбирая простые перекусы. Для поддержания водного баланса она пьет воду и употребляет электролиты, а алкоголь среди напитков не выбирает.

Отдельно женщина выделяет уход за кожей. Во время длительного перелета она наносит увлажняющую маску и крем с SPF 50.

Кнопку вызова бортпроводника Бет старается использовать только в самых необходимых случаях. После многих лет работы в авиации женщина знает, насколько загружен может быть экипаж. К бортпроводникам стоит обращаться через кнопку только в случае медицинской проблемы или другой ситуации, требующей срочной помощи.

Большинство этих правил кажутся незначительными, но именно такие простые привычки помогают сделать длительный перелет более приятным и комфортным.