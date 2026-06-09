Змеи не всегда убегают первыми: как избежать опасной встречи в лесу

Большинство змей не стремятся к контакту с человеком и стараются избежать встречи. Однако неправильное поведение или неосторожность могут создать опасную ситуацию, которой легко избежать, следуя простым рекомендациям.

Недавно 24 Канал пообщался с директором Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорем Антаховичем. Эксперт рассказал немало полезной информации о змеях, которых в теплое время года можно встретить в лесах, возле водоемов и на открытой местности.

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Как одеваться, чтобы уменьшить риск встречи со змеей?

По словам Игоря, прежде всего стоит позаботиться о правильной одежде. Он отмечает, что не следует отправляться в лес в шлепанцах на босую ногу или в шортах. Для прогулок по природе лучше выбирать длинные брюки из плотной ткани и хорошую, удобную обувь. Желательно, чтобы она была высокой, например тактической. Верхняя одежда также должна быть с длинными рукавами.

Надо быть полностью одетым / фото Canva

Особенно это касается тех, кто собирает ягоды или грибы. Во время такого занятия человек наклоняется к земле и работает руками среди травы и кустов, поэтому они также должны быть защищены. Не менее важно быть внимательным. Во время прогулки нужно смотреть вокруг и прислушиваться к звукам.

Если где-то что-то движется или шуршит, стоит остановиться и сделать паузу примерно на 20 – 30 секунд. Если все стихло, можно продолжать движение. Эксперт также советует иметь с собой палку длиной до двух метров. Ею можно раздвигать перед собой траву или ветки. В таком случае змея услышит человека значительно раньше, чем она увидит пресмыкающегося, и скорее всего сама уползет с маршрута.

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Что делать, если вы все же встретили змею?

Эксперт объясняет, что иногда змея не спешит убегать. Чаще всего это происходит после того, как она поела и переваривает пищу. Поскольку змеи являются холоднокровными животными, температура их тела зависит от температуры окружающей среды. После охоты им необходимо прогреться на солнце, чтобы процесс пищеварения происходил нормально. Именно поэтому они могут лежать на нагретых камнях, пеньках или других открытых местах.

Если во время прогулки вы увидели змею, не нужно паниковать или пытаться ее прогнать. В такой ситуации следует остановиться, сделать два – три шага назад, оценить обстановку и спокойно обойти ее справа или слева. Не стоит искать палку, тыкать ею в пресмыкающееся или пытаться его напугать.

Особенно внимательными нужно быть в теплую солнечную погоду. Именно тогда змеи активно передвигаются, охотятся, ищут пищу и выходят греться после нее. В этот период вероятность встречи с ними значительно выше.

Зато в непогоду увидеть змею гораздо сложнее. Эти животные хорошо чувствуют изменение погоды и за несколько часов до ее ухудшения пытаются найти укрытие, где могут находиться от нескольких часов до нескольких суток, пока снова не станет тепло.