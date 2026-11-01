Авиабилеты дорожают, но эти хитрости помогут сэкономить деньги

Путешествовать по миру становится все более дорогостоящим удовольствием, ведь цены на авиабилеты растут примерно на 10 – 20%. Однако это вовсе не означает, что стоит отказываться от поездок: главное – знать, как правильно планировать свой бюджет и искать выгодные предложения.

Украинская тревел-блогерша и организатор путешествий dashassk в своем тиктоке поделилась действенными советами о том, как купить авиабилеты по самой низкой цене и избежать лишних расходов при бронировании.

За сколько времени до вылета и в какое время суток стоит искать билеты?

Планирование – это главный ключ к экономии. Для стандартных рейсов оптимальный срок покупки составляет от 2 до 3 месяцев до запланированной даты, а для дальних перелетов бронирование можно начинать еще раньше. Кроме того, стоит обратить внимание на сезонные распродажи.

Например, во время "Черной пятницы" авиаперевозчики традиционно предлагают существенные скидки, поэтому желаемые направления и средства на них лучше подготовить заранее. Также имеет значение время суток, когда вы проверяете стоимость: в ночные часы цена может снижаться на 5–10 евро, поэтому мониторинг рейсов в разное время может сэкономить дополнительные средства.

Как избежать скрытых переплат при покупке?

Непосредственное бронирование должно осуществляться исключительно на официальных сайтах авиакомпаний. При оформлении заказа важно оставлять исходную валюту расчета и никогда не переключать ее на гривны, ведь именно такой подход является наиболее выгодным для покупателя.

Отдельно следует рассматривать соседние аэропорты в качестве альтернативных точек вылета. Часто рейсы из одного города могут быть дорогими и с пересадками, тогда как из соседнего большого хаба найдутся удобные прямые варианты. Для сравнения можно рассмотреть Будапешт и Вену, расстояние между которыми составляет всего около 3 часов езды на поезде или автобусе.