Это может обойтись вам в копеечку: какие распространенные ошибки туристов обходятся в тысячи долларов

Отпуск за границей может обойтись значительно дороже, чем планировалось. И дело не всегда в высоких ценах на билеты или проживание. Иногда причиной становятся решения, последствий которых туристы не предвидели.

Издание Fodor's собрало 8 распространенных ошибок путешественников, ссылаясь на реальные истории пользователей платформы Reddit. Они рассказали, как из-за неудачных решений, путаницы с билетами и невнимательности несли финансовые потери во время путешествий.

Какие ошибки могут испортить путешествие?

1. Не проверять визовые требования

Один из путешественников произвел бронирование перелета из Нидерландов в Панаму с пересадкой в США, но не учел необходимость транзитной визы для своей партнерши. Из-за этого пришлось покупать ей прямой рейс из Амстердама в Панама-Сити, оплачивать ночь в отеле и внутренний перелет в город Давид. Дополнительные расходы составили 2 270 долларов.

2. Полностью доверять искусственному интеллекту

Турист приобрел билеты United Airlines по совету ChatGPT, а впоследствии нашел предложение All Nippon Airways на 5 000 долларов дешевле. Ему удалось отменить предыдущее бронирование и купить другие билеты. Поэтому важные условия поездки и цены стоит проверять самостоятельно.

3. Путать даты, время и транспорт

Жена одного из пользователей Reddit приехала в аэропорт в 18:00, хотя ее самолет вылетел в 6:00 утра. Другой турист перепутал расписание паромов на Сейшельских островах и заплатил 700 долларов за частную лодку и еще 100 долларов за такси. А путешественник, забывший об уже оплаченном трансфере, повторно заказал два микроавтобуса в другой компании и потерял 1 000 долларов.

4. Выбирать самое дешевое бронирование без проверки условий

Один турист сделал бронирование дешевого рейса Ryanair в Осло, не заметив, что самолет прилетает в аэропорт Саннефиорд, расположенный в 109 километрах от города. Поскольку автомобиль он заказал в другом аэропорту, пришлось ехать на автобусе и забирать машину на следующий день. Другие путешественники рассказывали о потерях из-за ошибочных дат и билетов без возможности возврата средств.

5. Становиться жертвой мошенников

Туристы рассказывали о неприятных ситуациях за границей: один заплатил 111 долларов за две коробки турецких сладостей возле большого базара в Стамбуле, а другой потерял 200 евро из-за мошенничества со стороны таксиста в Париже. Также путешественники сталкивались с завышенными ценами на еду и напитки.

6. Игнорировать местные правила дорожного движения

В Исландии один турист получил штраф за превышение скорости в размере 750 долларов. Другой заправил арендованную машину бензином вместо дизельного топлива. Хотя ошибку заметили до запуска двигателя, эвакуация автомобиля и откачка топлива обошлись в 700 долларов.

7. Опаздывать на самолет или пропускать часть маршрута

Один турист пропустил рейс накануне Рождества, потому что задержался в разговоре с владельцем парковки. Из-за нехватки свободных мест ему пришлось покупать билет за 2 000 долларов. Другой путешественник при возвращении из США пропустил перелет из Бостона в Нью-Йорк, а затем обнаружил, что его дальнейшее бронирование отменили. В результате пришлось покупать новые билеты.

8. Забывать документы и личные вещи

В Вене турист потерял билет на поезд и получил штраф в 110 евро, а впоследствии нашел билет в собственном кармане. Другой путешественник потерял проездной JR Pass в Японии стоимостью 400 долларов и был вынужден покупать отдельные билеты. Еще один турист забыл свидетельство о рождении перед рабочим круизом, поэтому не смог попасть на борт, потерял неделю заработка и потратил 1 000 долларов на дополнительные расходы.

Помните, что даже во время отдыха вы можете оказаться в незнакомом месте, где важно оставаться внимательными. Проверяйте документы, билеты и условия бронирования, следите за важными обновлениями и соблюдайте местные правила. Ведь забота о собственной безопасности и внимательность к деталям помогут избежать лишних расходов и неприятных ситуаций в путешествии!