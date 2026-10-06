Осеннее чудо природы: как добраться до Боржавы, которая в октябре поражает своей красотой

Боржавский хребет в октябре поражает своими пейзажами. Осенние горы покрылись золотыми и рыжими оттенками, а фото и видео с маршрутов активно появляются в соцсетях. Поэтому неудивительно, что все больше людей хотят увидеть Боржаву своими глазами.

Если вы планируете поездку из Львова, совсем не обязательно тратить четыре часа на дорогу на машине, пишет 24 Канал. Гораздо более удобный вариант – сесть на поезд до Воловца, а оттуда уже добраться до Пилипца.

Как доехать из Львова или Киева до Боржавы?

Из Львова до Воловца можно доехать прямым поездом. Дорога занимает примерно 2,5 часа. Это вполне приемлемое время для тех, кто отправляется в короткую однодневную поездку.

Нужно лишь подобрать отправление в зависимости от того, когда вы планируете начать маршрут. Поезд № 29/30 по маршруту Киев – Ужгород – это ежедневный ночной экспресс, который делает остановку на станции Воловец.

Отправление из Киева начинается в 20:25. Из Львова поезд отправляется в 03:01, а прибывает в Воловец на рассвете – в 05:35.

Иначе есть поезд из Львова, который отправляется в 06:12, а прибывает в Воловец в 08:58.

Прибыв в Воловец, нужно ехать в Пилипец. Расстояние между населенными пунктами составляет примерно 17 километров. Дорога на автобусе займет около 35 минут.

Как подняться на Боржавский хребет?

Пилипец является отправной точкой для маршрутов по Боржавскому хребту. Если не хочется сразу преодолевать весь перепад высот пешком, часть пути можно проехать на кресельном подъемнике. Подъем или спуск обойдутся в 250 гривен, а экскурсионный билет на подъем и спуск стоит 400 гривен.

Что взять с собой?

Туристка Кристина Рубаха советует в первую очередь скачать Maps.me или другое приложение с туристическими картами. В нем можно отметить точку старта и место назначения и следить за маршрутом во время похода.

Однако заблудиться на популярных тропах не так уж и просто. Маршруты промаркированы на деревьях и камнях, а кое-где установлены указатели со стрелками.

С собой стоит взять треккинговую обувь, поскольку поверхность на маршруте может быть разной, а после дождя тропы становятся скользкими. Также обязательно стоит взять достаточно воды, ведь во время подъема организм быстро теряет жидкость.

Не забудьте взять головной убор и солнцезащитные очки. Кроме того, в рюкзак стоит положить запасные носки. Если ноги намокнут или вспотеют, сухая пара пригодится.

Автор видеоролика добавила, что еще одна полезная вещь – складной туристический стул. Когда ноги устанут, можно будет сделать перерыв посреди маршрута. Компактные модели весят всего 300 граммов, поэтому не займут много места в рюкзаке.

А уже после нескольких часов ходьбы самым приятным станет перерыв, чтобы что-нибудь перекусить, выпить кофе и просто полюбоваться пейзажами Боржавского хребта. Именно ради таких моментов многие путешественники отправляются в горы.