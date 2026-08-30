Как правильно читать посадочный талон: объяснение всех цифр, букв и обозначений

Посадочный талон может выглядеть как набор непонятных цифр, букв и знаков, особенно если вы летаете самолетом нечасто. Однако почти каждый элемент в нем имеет конкретное значение.

Разобраться со всеми обозначениями можно на примере посадочного талона Wizz Air. Трэвел-блогер dashassk_ в своем инстаграме объяснила, на какие данные следует обращать внимание пассажирам и почему некоторые из них не стоит показывать посторонним.

Какую информацию можно найти в верхней части посадочного талона?

Самым верхом в посадочном талоне находится штрих-код. Именно его пассажир будет сканировать в аэропорту при прохождении необходимых процедур. Рядом также можно увидеть направление рейса и его номер. Последний особенно важен, ведь именно по номеру рейса пассажир может найти свой самолет на информационном табло в аэропорту.

По этому номеру можно отслеживать информацию о рейсе. В частности, на табло может появиться информация о задержке, стойке регистрации, к которой нужно подойти, или номере выхода, через который будет происходить посадка.

Как читать посадочный талон / инстаграм dashassk_

Далее в посадочном талоне указано место пассажира в самолете. Оно состоит из цифры и буквы. Цифра обозначает номер ряда, а буква конкретное кресло. Кресла с обозначениями A и F расположены у окна. B и E средние места, а C и D места у прохода.

Где найти время посадки и номер бронирования?

В нижней части посадочного талона также указан вход, через который пассажиру нужно проходить для посадки. Отдельно указана дата рейса. Рядом можно увидеть время закрытия выхода на посадку и время вылета самолета. Трэвел-блогер советует в первую очередь ориентироваться именно на время закрытия выхода на посадку. Ведь самолет вылетает позже, однако к выходу на посадку нужно успеть подойти до того, как его закроют.

Еще один важный пункт – это номер бронирования. Его также можно найти на посадочном талоне. Эту информацию не стоит делиться с другими людьми и показывать ее публично. На талоне есть отметка Sequence. Она показывает порядок, в котором пассажиры регистрировались на рейс. Например, если указано число 131, это означает, что пассажир зарегистрировался на рейс 131-м.

Что меняется в посадочном талоне с Priority?

Посадочный талон может отличаться в зависимости от того, приобрел ли пассажир Wizz Priority. Если Priority есть, на талоне будет соответствующая отметка Wizz Priority. Она означает, что пассажир может взять на борт не только бесплатную ручную кладь, но и дополнительный багаж размером 55 на 40 на 23 сантиметра.

Также пассажир с Priority имеет приоритетную посадку. На посадочном талоне это обозначается буквами PB, которые означают Priority Boarding. Отдельно на талоне можно увидеть информацию о багаже, который приобрел пассажир. В зависимости от оформленной услуги это может быть только рюкзак, рюкзак вместе с ручной кладью или также зарегистрированный багаж.

В то же время некоторые данные в посадочном талоне могут отличаться в зависимости от маршрута. В частности, имеет значение, летит ли пассажир в пределах Шенгенской зоны или пересекает ее границы. Если маршрут проходит в пределах Шенгена, например из Польши во Францию, в соответствующем разделе будет меньше информации.

Там, в частности, указывается пол пассажира, а отметка ADT означает adult – взрослый. Также указывается дата рождения и информация о багаже. Если же пассажир летит за пределы Шенгена, данных в этом разделе будет больше.