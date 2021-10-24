Каблуки и кожаные штаны – не лучший выбор: стюардесса рассказала, как следует одеться в самолет

Путешествия самолетом уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Прежде всего, следует помнить, что перелет должен быть комфортным, а это – правильно подобранная одежда.

Что ж, стюардесса авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах дала путешественникам несколько советов. Она рассказала, как правильно выбрать одежду в самолет.

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Как одеваться для путешествия самолетом: советы стюардессы

По словам Андреа, одежду следует выбирать из соображений комфорта и безопасности. Не стоит надевать те вещи, которые повлекут за собой вздутие живота, ведь это частая проблема не только среди пассажиров, но и членов экипажа.

Я бы не советовала ничего из того, что может сковывать,

– заметила Фишбах

Она рекомендует выбирать низ с эластичной или растянутой резинкой на талии, поэтому кожаные штаны – не лучший выбор.

В самолете всегда может случиться чрезвычайная ситуация. В таком случае экстренный спуск по надувному трапу может причинить боль, а приземление будет совсем неплавным.

Надевайте одежду с длинными рукавами и штанинами. Чем больше вы покрываете поверхность кожи, тем лучше защищены,

– подчеркнула бортпроводница.

Как заявила Андреа, девушкам не стоит носить в самолете каблуки или вьетнамки. Опять же, в случае нештатной ситуации в этой обуви будет сложно пробираться к выходу – выбирайте более спортивное.

Если длительный перелет, не надевайте короткую и легкую одежду, так как в самолетах бывает холодно.

Кроме того, следует обратить внимание на материал, из которого изготовлена ​​одежда. Хотя пожар может быть одной из последних ситуаций в списке проблем во время полета, не выбирайте вещи из бахромы или из легковоспламеняющихся материалов.

Также стоит убрать все крупные украшения и аксессуары, которые могут за что-то зацепиться.

Отметим, ранее стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, назвала вещь, без которой никогда не садится в самолет.