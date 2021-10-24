Что ж, стюардесса авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах дала путешественникам несколько советов. Она рассказала, как правильно выбрать одежду в самолет.
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Как одеваться для путешествия самолетом: советы стюардессы
По словам Андреа, одежду следует выбирать из соображений комфорта и безопасности. Не стоит надевать те вещи, которые повлекут за собой вздутие живота, ведь это частая проблема не только среди пассажиров, но и членов экипажа.
Я бы не советовала ничего из того, что может сковывать,
– заметила Фишбах
Она рекомендует выбирать низ с эластичной или растянутой резинкой на талии, поэтому кожаные штаны – не лучший выбор.
В самолете всегда может случиться чрезвычайная ситуация. В таком случае экстренный спуск по надувному трапу может причинить боль, а приземление будет совсем неплавным.
Надевайте одежду с длинными рукавами и штанинами. Чем больше вы покрываете поверхность кожи, тем лучше защищены,
– подчеркнула бортпроводница.
Как заявила Андреа, девушкам не стоит носить в самолете каблуки или вьетнамки. Опять же, в случае нештатной ситуации в этой обуви будет сложно пробираться к выходу – выбирайте более спортивное.
Если длительный перелет, не надевайте короткую и легкую одежду, так как в самолетах бывает холодно.
Кроме того, следует обратить внимание на материал, из которого изготовлена одежда. Хотя пожар может быть одной из последних ситуаций в списке проблем во время полета, не выбирайте вещи из бахромы или из легковоспламеняющихся материалов.
Также стоит убрать все крупные украшения и аксессуары, которые могут за что-то зацепиться.
Отметим, ранее стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, назвала вещь, без которой никогда не садится в самолет.