Туристам грозит штраф в размере 1500 евро за популярное действие: что нужно знать перед поездкой в Этрету

Французский городок Этрета привлекает туристов живописными пейзажами, старинными домами и пляжами на берегу Ла-Манша. Однако поездка сюда сопряжена с несколькими нюансами, о которых лучше узнать заранее, чтобы не испортить отдых и не получить неожиданный штраф.

Этрета находится примерно в 3 часах езды от Парижа. Украинская блогерша Эмма Лучицкая побывала здесь в этом году и поделилась в инстаграме своими впечатлениями от путешествия.

Стоит ли оставаться в Этрете на ночь?

Чтобы познакомиться с городком, лучше выделить отдельный день, а по возможности запланировать ночлег. По словам блогерши, в Этрете много исторических домиков с видом на Ла-Манш. Поэтому она советует не упускать возможность побывать в городе подольше.

Почему с пляжа Этреты нельзя забирать гальку?

Одна из деталей, которая удивила блогершу во время путешествия, – это запрет на вывоз гальки с местного пляжа. За нарушение этого правила можно получить штраф в размере 1500 евро.

Что стоит знать перед поездкой в город Этрета / инстаграм vserdse

Где пообедать в Этрете и что учесть перед прогулкой?

Еще один нюанс, о котором стоит позаботиться заранее, – это питание. В городке есть заведения с морепродуктами, однако многие рестораны закрываются на обеденный перерыв и возобновляют работу только вечером. Во время своей поездки блогерша обедала в ресторане La Flottille. Поэтому время обеда лучше запланировать до начала прогулки, чтобы не искать открытый ресторан, когда проголодаетесь.

Также в Этрете туристов может встретить сильный ветер у воды. Туристам лучше одеваться многослойно, даже если прогноз погоды кажется благоприятным. Отдельно перед поездкой нужно проверить график приливов и отливов. Это особенно важно для тех, кто хочет спуститься на пляж, ведь во время прилива сделать это не удастся.