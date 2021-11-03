В этом году Анталию посетили более 1,2 миллиона украинских туристов

Турция уже несколько лет занимает топовые ступеньки в рейтингах популярных стран для отдыха. Турецкий колорит, гостеприимство, чистое море и "all inclusive" привлекает миллионы туристов.

Украинцы не исключение. Граждане нашей страны постоянно выбирают Турцию, в том числе Анталию, для путешествий.

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В этом году Анталию посетили более 1,2 миллиона украинцев

Управление культуры и туризма провинции Анталии подсчитало всех прибывших за 10 месяцев туристов, в течение января – октября, 2021 года.

Согласно данным, всего турецкий регион посетили 8 316 329 иностранцев. Из них 1 258 138 туристов из Украины.

В период январь – октябрь 2021 года Анталию посетили 1 миллион 258 тысяч 138 туристов из Украины, что составляет 15,13% от числа всех туристов из-за границы,

– сообщает управление.

За аналогичный период в прошлом году этот показатель составил 550 306 туристов из Украины, это 17,75% всех иностранных посетителей.

В этом году туристический поток из Украины вырос почти на 129%. Украина на втором месте по количеству туристов, посетивших Анталию.

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