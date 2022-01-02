Это вызывает плохое самочувствие: какую еду и напитки не стоит брать в самолет

Нередко еда, что даю пассажирам на борту самолета, не очень аппетитна. Поэтому путешественники устраивают перекус в аэропорту. Как известно каждому, там в основном сосредоточено много нездоровой пищи.

Да, соленые, жирные или острые блюда могут быть вкусными, но вызывают тошноту во время полета. Поэтому есть те продукты, которых следует избегать перед полетом или в течение, в то же вреся им можно найти альтернативу.

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Какую еду и напитки не стоит брать в самолет

Жирная пища

Попав в аэропорт, перед туристами десятки заведений быстрого питания, с большим ассортиментом гамбургеров, чипсов или пончиков.

Но, не стоит вестись на это, ведь жирные продукты создают нагрузку на пищеварительную систему, вызывая боль в животе. Кроме того, могут вызвать сильную тошноту.

Крестоцветные овощи

Капустные овощи – это продукты, богатые углеводами и витаминами, которые идеально подходят для диет и здорового питания. Но это совсем не та еда, которую следует употреблять перед полетом. Дело в том, что они вызывают вздутие и вызывают дискомфорт.

Речь идет о цветной и брюссельской капусте, пак-чой и т.д. В качестве альтернативы, можете пожевать перец, огурец и снежный горошек.

Зеленые яблоки

Это тот продукт, который должен находиться в сумке каждого во время путешествия. Зеленые яблоки помогают облегчить тошноту из-за количества клетчатки в них.

Если вы заболели в пути или страдаете от морской болезни, то яблоко поможет побороть плохое самочувствие. Клетчатка удаляет химические вещества, вызывающие тошноту.

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Вода

Банально, но действенно! Обезвоживание не позволит вам чувствовать себя хорошо, поэтому необходимо поддерживать водный баланс. Воздух в самолетах сухой, а отсутствие влажности может вызвать дискомфорт, если в организме недостаточное количество воды.

За час перед полетом желательно выпить больше воды, чем обычно, и взять бутылку воды с собой на борт.

Алкоголь

Часто туристы имеют страх полетов и считают, что спиртные напитки помогут расслабиться и спокойнее перенести перелет. Впрочем, у алкоголя в самолете есть и негативные стороны – он обезвоживает.

Да, бутылки с выпивкой в ​​полете небольшие, но если употребить несколько, то уже перед приземлением, почувствуете себя ужасно. Как отмечалось ранее, самолеты обезвоживают организм человека и лишают его требуемой жидкости, алкоголь только ускорит этот процесс.

Кофеин

Не всегда мнение о том, что для того, чтобы выжить в полете, нужен кофеин, верно. В первую очередь он тоже приведет к обезвоживанию. Кроме того, нарушит цикл сна, что заставит себя чувствовать плохо после длительного полета.

Лучше выпейте травяной чай с мятой перцевой, чтобы помочь пищеварению, и имбирем для укачивания.