Настоящий рай для пешеходов: названы лучшие города мира для прогулок

Туристы любят гулять пешком в новом для себя городе и изучить атмосферу без транспорта. Именно для таких путешественников новое исследование определило самые лучшие локации, в которых можно все открывать пешком.

Специалисты оценили туристические направления по всему миру и определили, насколько комфортно их исследовать пешком, пишет Daily Mail. Во время анализа учитывали доступность достопримечательностей, количество пешеходных зон, инфраструктуру без автомобилей и общее впечатление от прогулок по городу.

Какая страна стала лидером рейтинга?

Итальянская Венеция уверенно заняла первое место в рейтинге, набрав 96 баллов из 100 возможных. Исследователи отмечают, что прогулки по этому городу максимально естественными благодаря его уникальным пейзажам и извилистым каналам.

Лучший пешеходный маршрут стоит начать в Риальто, а затем отправиться в уютные переулки Каннареджо. Обязательной точкой является площадь Святого Марка, а завершить день советуют на одном из мостов в районе Дорсодуро во время заката.

Какие города вошли в тройку лидеров?

На втором месте с оценкой 94 балла оказался прекрасный город Понтеведра, расположенный на северо-западе Испании. Он наполнен историей и потрясающей архитектурой. Это галисийский город предлагает гораздо более спокойный отдых, чем популярные европейские туристические локации.

Здесь прекрасно сохранился старый центр, а также расположена готическая базилика Санта-Мария-ла-Майор. Лучший способ исследовать Понтеведру пешком – прогуляться по историческому центру, его оживленными площадями, террасами и рынками, ориентируясь на пешеходную схему Metrominuto.

Бронзовым призером стала столица Финляндии – Хельсинки, которая получила 88 баллов. Город привлекает тем, что его гавань, рыночные павильоны, музеи, дизайнерские кварталы и парки расположены на относительно небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы лучше почувствовать финскую столицу, стоит начать прогулку с Сенатской площади, пройтись по набережной и посетить Дизайнерский квартал.

Какие еще города мира вошли в рейтинг лучших?

Японский Киото занял четвертое место (86 баллов). Этот город лучше всего исследовать медленно, прогуливаясь районом гейш Гион, историческим районом Хигасияма и Тропой философа.

Пятерку лидеров замыкает Мадрид (84 балла), который прекрасно приспособлен для прогулок благодаря своим площадям Пуэрта-дель-Соль и Пласа-Майор, а также парку Ретиро.

Шестое место досталось Парижу (83 балла), где пешеходам советуют исследовать берега Сены, Лувр, Монмартр и Люксембургский сад.

На седьмой строчке оказался французский Лион, в котором стоит посетить знаменитые скрытые проходы (трабули) и Старый Лион.

Восьмое место заняла американская Филадельфия. Австралийский Мельбурн занял девятое место благодаря своим переулкам с муралами, рынка королевы Виктории и набережной реки Ярра. Десятку лидеров замыкает Буэнос-Айрес – яркая столица Аргентины, где лучше всего пешком исследовать районы Сан-Тельмо, Реколета и Палермо-Сохо.

Кто оказался во второй части списка?

Нью-Йорк занял 11-е место. Исследование этого мегаполиса пешком сравнивают с кинематографическим опытом, особенно во время прогулок по Бруклинскому мосту, Центральному парку и парку Хай-Лайн. На 12-м месте оказался французский порт Сет, где приятно бродить вдоль каналов и горы Сен-Клер.

Британская столица Лондон заняла 13-е место. Город состоит из 32 отдельных районов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Лучшими локациями для прогулок здесь назвали Саут-Банк, Вестминстер, Ковент-Гарден и Сохо.

Турецкий Стамбул оказался на 14-м месте. Здесь пешеходам советуют посетить Султанахмет, Гранд-Базар, районы Галата и Балат, а также набережную Босфора. Замыкает топ-15 город Сан-Педро в Белизе. Здесь можно наслаждаться морским воздухом, прогуливаясь по набережной и причалам Карибского острова.

Пешие прогулки – это лучший способ по-настоящему почувствовать ритм города, заглянуть в его скрытые уголки и создать собственные незабываемые воспоминания. Выбирайте свой следующий маршрут, надевайте удобные кроссовки и отправляйтесь навстречу новым приключениям!