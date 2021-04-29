До теми Таїланд знову ввів 14-денний карантин після перетину кордону

Правила розпочнуть діятиз 3 травня

Нові правила щодо вїязду з цих держав, де складна ситуація з коронавірусом, розпочнуть діяти з 3 травня. Уникнути карантину не допоможе і тест на навяність антитіл.

Для кожного, хто приїхав до Ізраїлю з цих країн, передбачений двотижневий карантин у готелі. Скоротити ізоляцію можна до 10 днів, проте для цього потрібно отримати результати одоразу двої негативних ПЛР тестів на коронавірус

Зверніть увагу! Рішення потребує затвердження Кнессету.

Ізраїль закрив ковідні відділення

Зазначимо, що ще 20 квітня влада Ізраїлю оголосила про закриття відділень ддля хворих на коронавірусну інфекцію. Рівень зараження в країні на COVID-19 продовжує знижуватись. Пацієнтів тепер приймають терапевтичні віддіоення.

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Яка ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

Станом на 29 грудня в країні діагностували понад 838 тисяч випадків на коронавірус, померли 6 361 хворих, одужали більге ніж 830 тисяч осіб.