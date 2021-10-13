Из украинских городов в Стамбул: Turkish Airlines устроила распродажу – стоимость авиабилетов

Авиакомпания Turkish Airlines устроила распродажу билетов на прямые перелеты из шести городов Украины в Стамбул. Стоимость билетов от 129 долларов в обе стороны.

Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании Turkish Airlines. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

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Turkish Airlines устроила распродажу билетов из Украины в Стамбул

Как известно, минимальная цена авиабилетов – 129 долларов туда-обратно, однако, если воспользоваться сервисом skyscanner, то можно сэкономить до 10 долларов.

Акционные тарифы

Львов – Стамбул – Львов от 122 долларов;

от 122 долларов; Харьков – Стамбул – Харьков от 122 долларов;

от 122 долларов; Запорожье – Стамбул – Запорожье от 131 доллара;

от 131 доллара; Николаев – Стамбул – Николаев от 131 доллара;

от 131 доллара; Киев – Стамбул – Киев от 152 долларов;

от 152 долларов; Одесса – Стамбул – Одесса от 158 долларов;

В стоимость билетов входит багаж и питание, а также начисления миль Star Alliance.

Акция продлитсяи распространяется на рейсы с 1 ноября 2021 по 27 апреля 2022 года.

Кроме того, в авиакомпании отметили, что минимальная продолжительность путешествия составляет 2 дня, максимальная – 3 месяца.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.