Акционные билеты можно забронировать на сайте авиакомпании Turkish Airlines. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.
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Turkish Airlines устроила распродажу билетов из Украины в Стамбул
Как известно, минимальная цена авиабилетов – 129 долларов туда-обратно, однако, если воспользоваться сервисом skyscanner, то можно сэкономить до 10 долларов.
Акционные тарифы
- Львов – Стамбул – Львов от 122 долларов;
- Харьков – Стамбул – Харьков от 122 долларов;
- Запорожье – Стамбул – Запорожье от 131 доллара;
- Николаев – Стамбул – Николаев от 131 доллара;
- Киев – Стамбул – Киев от 152 долларов;
- Одесса – Стамбул – Одесса от 158 долларов;
В стоимость билетов входит багаж и питание, а также начисления миль Star Alliance.
Кроме того, в авиакомпании отметили, что минимальная продолжительность путешествия составляет 2 дня, максимальная – 3 месяца.
Условия въезда в Турцию
Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:
- COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
- Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.
Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.
Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.