Не кладите это в чемодан: что строго запрещено вывозить из Турции

Турция – одно из самых популярных мест отдыха среди европейских туристов. Путешественников привлекает система "все включено", соотношение цены и качества, а также относительно короткий перелет.

Опытные туристы уже знают, что в этой стране в сезон большого наплыва людей активизируются мошенники, которые пользуются невнимательностью людей во время покупок, пишет Interia Kobieta.

Каких ошибок следует избегать во время шопинга в Турции?

Перед поездкой туристам советуют обменять деньги на турецкие лиры. И хотя в отелях без проблем принимают евро и доллары, на базарах или в магазинах расчет другой валютой окажется невыгодным.

Во время покупок на рынке не стоит спешить класть товар в пакет, не договорившись о его стоимости во время торговли. Для многих продавцов это будет означать, что покупка уже совершена. Если же расчет будет производиться картой, перед оплатой стоит внимательно проверить карту, вставленную в терминал.

На турецких базарах также действуют карманники, которые пользуются большими скоплениями людей. Именно поэтому сумку или рюкзак нужно держать перед собой, а документы, деньги и телефон – во внутренних карманах.

Что нельзя вывозить из Турции?

Туристам советуют не покупать вещи, которые могут выглядеть как антиквариат. Вывоз предметов, которым более 100 лет, в Турции строго запрещен. Также нельзя покупать здесь поддельные брендовые товары для дальнейшей продажи, а их вывоз в другие страны является незаконным.



Из Турции стоит вывозить антиквариат / Фото Pexels

Также нельзя вывозить из страны изделия из кожи диких животных, кораллы, ракушки и отдельные минералы. Популярный среди туристов турецкий чай тоже имеет свои ограничения – вывозить можно не более одного килограмма.

Кроме того, в страны Европейского Союза запрещено ввозить мясные продукты из Турции из-за отсутствия необходимых санитарных сертификатов. За нарушение этого правила могут оштрафовать на сумму от 11 тысяч гривен.