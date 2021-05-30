Из Одессы стартовали летние авиарейсы в Киев и Львов

30 мая 2021 , 12:41
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Источник:

Международный аэропорт "Одесса"

Из Одессы начали курсировать авиарейсы компании SkyUp в другие украинские города. Например, в Киев и Львов.

В одесском аэропорту 28 мая встретили первых в этом году пассажиров из Львова и Киева.

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Утром прибыли 130 человек из Киева, вечером 160 – из Львова.

Расписание рейсов

  • В Киев рейсы будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Однако уже с 7 июня – ежедневно.
  • Во Львов – по понедельникам, средам и пятницам.

Отдых в Одессе

В 2020 году Одессу посетили около 2 миллионов туристов. Сравнивая с 2019 годом, туристический поток упал более чем на 30%. 13% туристов были иностранцами, другие украинцами.

Ранее общая цена путешествия самолетом в Одессу стартовала от 34 150 гривен.

Автор: Ольга Музика