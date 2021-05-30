В одесском аэропорту 28 мая встретили первых в этом году пассажиров из Львова и Киева.

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Утром прибыли 130 человек из Киева, вечером 160 – из Львова.

Расписание рейсов

В Киев рейсы будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Однако уже с 7 июня – ежедневно.

Во Львов – по понедельникам, средам и пятницам.