Как добраться до Будапешта за 619 гривен: простой маршрут из Львова

У украинцев есть отличная возможность недорого добраться до Будапешта на поезде. Маршрут из Львова через Чоп и венгерский Захонь обойдется примерно в 619 гривен.

При этом вас ждет комфортная поездка, а путешествие – гораздо приятнее, чем длительная поездка на автобусе, рассказала туристка Елена Борсюк в своем блоге в TikTok.

Девушка рассказала, как повторить этот маршрут и сколько придется заплатить на каждом этапе.

Как доехать до Будапешта за 619 гривен?

Сначала на сайте или в приложении "Укрзализныци" нужно купить билет до Чопа. Его стоимость составляет 171 гривну. Поезд из Львова едет примерно 5 часов.

По словам путешественницы, в вагоне достаточно свободного места, есть розетки, поэтому дорога проходит с комфортом.

На вокзале в Чопе нужно купить билет до Захони – венгерского приграничного города. Эта короткая поездка длится около 15 минут и, как отметила туристка, именно она оказалась самой дорогой частью маршрута на этом участке.

После пересечения границы пассажиры окажутся в Захоне. Там на вокзале нужно купить билет до Будапешта. Украинцам для получения бесплатного билета нужно предъявить украинский паспорт.

Однако автор добавила, что бесплатным является сам проезд, тогда как за место нужно доплатить 141 гривну. В результате вся поездка из Львова в Будапешт обойдется в общей сложности в 619 гривен.

Все о бюджетной поездке: смотрите видео

В Будапеште туристы смогут увидеть достопримечательности и насладиться видами города. Автор видео советует украинцам сохранить этот маршрут и отправиться в венгерскую столицу вместе с друзьями.