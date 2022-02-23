Италия открывается для украинских туристов: какие документы нужны при въезде

Граждане Украины смогут посещать территорию Итальянской Республики в любых целях, в том числе – туризма. Также власти страны сняли требование насчет самоизоляции.

Об этом говорится в обновленной редакции Приказа Минздрава Италии от 22 февраля 2022 года. Отмечается, что ограничения будут сняты 1 марта 2022 года.

Важно ЕС вводит новые правила для "несущественных" путешествий с 1 марта: что нужно знать туристам

Что нужно для пересечения границы

Для пересечения границы необходимо иметь один из следующих документов:

"зеленый" сертификат о вакцинации европейского образца (green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (при условии получения лицом последней дозы первичного курса вакцинации не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустерной дозы);

европейского образца (green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (при условии получения лицом последней дозы первичного курса вакцинации не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустерной дозы); сертификат, подтверждающий выздоровление от COVID-19 , который формируется и выдается уполномоченным учреждением государства, содержит персональные данные владельца и предусматривает возможность автоматизированной проверки действия документа и его принадлежности владельцу;

, который формируется и выдается уполномоченным учреждением государства, содержит персональные данные владельца и предусматривает возможность автоматизированной проверки действия документа и его принадлежности владельцу; сертификат об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан, не позднее чем за 72 часа (для ПЦР-теста) или за 48 часов (для экспресс-теста) до въезда на территорию Итальянской Республики.

Действующей остается норма о необходимости предоставления по прибытию формы контроля Passenger Locator Form.

Документы могут предоставляться лицом в печатном или электронном виде. Детям до 6 лет для въезда на территорию Италии ПЦР или экспресс-тест не требуются.

Указанные правила будут действовать до 31 марта 2022 включительно.

по данным Worldometer, по состоянию на 23 февраля 2022 года в Италии выявлено 12 603 758 случаев заражения коронавирусом, из них 153 764 летальных.

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Согласно обновленной редакции Приказа Минздрава Италии от 22 февраля с.г. по нормам пересечения итальянской границы в связи с пандемией коронавируса с 1 марта с.г. граждане Украины могут посещать территорию Итальянской Республики в любых целях, в том числе в целях туризма, без прохождения самоизоляции.

Для пересечения границы необходимо иметь один из следующих документов:

"зеленый" сертификат о вакцинации европейского образца (green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (при условии получения лицом последней дозы первичного курса вакцинации не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустерной дозы).

сертификат, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19, который формируется и выдается уполномоченным учреждением государства, содержит персональные данные владельца и предусматривает возможность автоматизированной проверки действия документа и его принадлежности владельцу;

сертификат об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на Covid-19, который должен быть сделан, не позднее чем за 72 часа (для ПЦР-теста) или за 48 часов (для экспресс-теста) до въезда на территорию Итальянской Республики.