Испания сократила срок действия антиген-тестов для туристов: детали

Власти Испании несколько изменили правила, касающиеся тестов на антиген для туристов. Страна сократила их срок действия.

Теперь у международных граждан, которые проходят антиген-тест для поездки в Испанию, будет 24 часа для тестирования, а не 48. Такое решение приняли органы здравоохранения Испании.

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Испания сократила срок действия антиген-тестов для туристов

Так, с 1 февраля туристы, избравшие тест на антиген для въезда в Испанию, обязаны сделать его в течение 24 часов до прибытия.

Предыдущие правила Испании по антиген-тестам требовали, чтобы путешественники проходили тестирование в течение 48 часов до прибытия в страну.

С 1 февраля только негативные тесты на COVID, полученные в течение 24 часов до прибытия в Испанию, будут считаться действительными.

– подчеркивает Министерство здравоохранения Испании.

В настоящее время это касается невакцинированных туристов из стран ЕС/ЕЭЗ, а также жителей и граждан Испании, которые не получали никакой дозы вакцины. Это условие необходимо и для нескольких категорий третьих стран, относящихся к поездкам первой необходимости.

При этом невакцинированные путешественники из большинства стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, не могут посетить Испанию без существенных причин.

Что нужно для въезда

Испания и дальше продолжит принимать ПЦР-тесты, полученные за 72 часа до прибытия.

Чтобы попасть на территорию Испании, граждане Украины должны предоставить сертификат о вакцинации (после даты последней дозы должно пройти не более 270 дней). После этого документ должен содержать информацию о наличии "бустерной" дозы.

Также все международные лица должны заполнить форму контроля состояния здоровья перед посещением Испании.

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