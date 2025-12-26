Каменные детали на стенах Стамбула: туристы проходят мимо и не догадываются, для чего они

Большинство туристов, прогуливаясь по Стамбулу, даже не догадываются о маленьких нишах для птиц на многих зданиях. Интересно, что они имеют особое предназначение и символическое значение.

Что означают каменные детали на домах Стамбула и для чего они?

Многие посетители Стамбула даже не догадываются, что в городе есть дома с резными каменными нишами для птиц, которые отражают уважение османов к животным. Под карнизами мечетей, гробниц и других сооружений османской эпохи можно найти десятки таких искусно оформленных "птичьих дворцов" или kuş köşkleri, построенных между 16 и 19 веками.

"Птичий дворец" / фото BBC

Эти маленькие архитектурные шедевры не только декоративные, но и практические: они позволяли птицам гнездиться в определенных местах, защищая здания от повреждений. Османы уделяли особое внимание уходу за животными: религиозные фонды финансировали кормление бродячих собак и котов, а также поддержку птиц, которые символизировали душу и возносились к небу.

Во время османского барокко и рококо в 18 веке птичьи домики достигли пика своей художественной сложности. Некоторые из них, как, например, на стенах Императорского монетного двора возле дворца Топкапы или мечети Ени Валиде, напоминают миниатюрные дворцы или мечети с куполами и минаретами.

Как выглядят ниши для птиц / фото Дженнифера Хаттама

Значение скворечника в османской архитектуре и общий интерес к животным не остались незамеченными иностранными путешественниками, пишет Visit Istambul. Итальянский путешественник Эдмондо Де Амичис, посетивший Стамбул в 1874 году, заметил:

Есть бесчисленное количество стад голубей, которые кормятся благотворительностью султанов или отдельных лиц. Турки защищают и кормят птиц, а птицы празднуют вокруг своих домов, над морем и среди могил. Везде в Стамбуле птицы летают вокруг людей.

Сегодня большинство этих сооружений остаются незамеченными среди 16 миллионов жителей Стамбула, но они продолжают привлекать птиц: город остается домом для почти 300 видов, наблюдаемых на маршрутах миграции между Европой и Африкой.

