Вместо стекла и металла: в Индии открыли уникальный аэропорт в стиле древних дворцов

В индийском городе Джодхпур представили новый терминал аэропорта, который кардинально отличается от привычных современных аэропортов из стекла и металла. Архитекторы воссоздали величественную атмосферу древних дворцов Раджастана, превратив ожидание рейса в настоящее королевское приключение.

В то время как большинство современных аэропортов мира похожи друг на друга как две капли воды, индийское архитектурное бюро Sthapati решило бросить вызов глобальному однообразию.

Как пишет издание Dezeen, новый терминал площадью 23 400 квадратных метров спроектирован так, чтобы знакомить путешественников с душой "Голубого города" с первой секунды приземления.

Обратите внимание! "Голубым городом" называют город Джодхпур, расположенный в штате Раджастан. Он получил такое название благодаря тысячам домов, окрашенных в различные оттенки синего и голубого цвета.

Этот масштабный проект стоимостью около 48 миллионов долларов торжественно открыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Новые воздушные ворота способны принимать до 2 миллионов пассажиров в год, предлагая им комфорт мирового уровня и шесть современных телетрапов для прямого выхода к самолетам.



Новый пассажирский терминал в Джодхпуре / Фото с сайта Dezeen

Почему новый терминал напоминает королевский дворец?

Вместо того чтобы копировать исторические памятники, архитекторы черпали вдохновение в таких шедеврах, как величественный форт Мехрангарх и роскошный дворец Умайд-Бхаван.

Каркас здания выполнен из стали, однако снаружи он полностью обшит панелями из стекловолокнистого бетона теплого розово-оранжевого оттенка, что идеально воспроизводит цвет знаменитого местного резного песчаника.

Фасад украшают изящные колонны, многолопастные арки, круглые купола и грандиозный навес над входом. Вся эта последовательность пространств воссоздает торжественное ощущение прохода через монументальные исторические ворота Раджастана. На вершине здания возвышается традиционный рифленый купол, увенчанный священным шпилем "калаш" на основании в виде лотоса.



Уникальный фасад с элементами традиционной архитектуры Раджпутаны / Фото с сайта Dezeen

Внутреннее пространство терминала украшено удивительными фресками с изображениями сцен из жизни королевских дворов, традиционными мотивами Марвара и величественными павлинами, созданными совместно с местными ремесленниками.



Интерьер терминала сочетает в себе современную логистику и традиционное искусство / Фото с сайта Dezeen

Помимо эстетики, здание впечатляет своей экологичностью. Она спроектирована с учетом жаркого и засушливого климата Джодхпура: специальное энергоэффективное остекление и изоляционные материалы минимизируют нагрев от палящего солнца, а внутри царит приятный естественный свет.

Какие еще необычные аэропорты мира поражают путешественников?

Пока Индия удивляет мир королевской роскошью в стиле древних дворцов, другие страны также создают уникальные авиационные хабы и предлагают путешественникам совершенно новый уровень комфорта.

Современные аэропорты уже давно вышли за пределы обычных транзитных зон, превращаясь в самостоятельные архитектурные достопримечательности. Теперь авиационная индустрия предлагает множество уникальных локаций, способных удивить.