Карта вводит вас в заблуждение: эта страна-соседка Украины не имеет выхода к морю
- Молдова не имеет прямого выхода к Черному морю, хотя карта может создавать противоположное впечатление, но все же корабли ее туда могут проплывать.
- Страна также привлекает туристов винными подвалами Милештий Мичь, археологическим комплексом Орхеюл Веки и культурными достопримечательностями Кишинева.
Взгляните на карту Молдовы – кажется, что эта страна касается Черного моря. Но это обманчивое впечатление.
Однако в Молдове есть много других интересностей для туристов. Благодаря материалам moldova.travel рассказываем об этом подробнее.
Смотрите также Путешественник назвал пять "самых недооцененных" стран мира – на первом месте соседка Украины
Чем интересна Молдова для туристов и имеет ли она выход к Черному морю?
Молдова, наша непосредственная соседка, расположена всего в нескольких километрах от побережья. И на карте даже кажется, что она имеет выход к Черному морю – однако это оптическая иллюзия: между этой страной и морем пролегает узкая полоса украинской территории где-то в 2 километра шириной.
Из-за этой небольшой географической детали Молдова остается полностью континентальным государством без единого морского порта. Экономические и туристические морские возможности остаются недосягаемыми, но это не значит, что страна не имеет чем соблазнить туристов.
Молдова имеет выход к Дунаю – второй по длине реке Европы, впадающей в Черное море. Дунай благодаря порту Джурджулешты, как пишет ucraina.mfa.gov.md, обеспечивает стране экспорт, а еще и невероятные пейзажи и все виды речного отдыха. На территории страны также есть много интересного.
К слову: протяженность молдавского берега Дуная составляет всего около 500 метров, и этот стратегический участок отдала Украина – после территориального обмена по договору 1999 года. Взамен мы получили кусок автодороги Одесса – Рени возле села Паланка.
Столица Молдовы Кишинев предлагает туристам Центральный парк имени Штефана чел Маре, основанный в 1818 году. Там можно прогуляться ухоженными аллеями, отдохнуть у фонтанов и полюбоваться памятником великому правителю.
Соседка Украины Молдова – без моря, но со многими другими интересностями: смотрите видео compassandacamera
Возле парка есть площадь Великого Национального Собрания, которая была свидетелем важных событий молдовской истории, а также Кафедральный парк с белоснежным собором. Также интересен парк "Валя Морилор" вокруг одноименного озера, имеющий пляж, лодочную станцию, летний театр и аттракционы.
Ботанический сад Кишинева занимает более 100 гектаров и является домом для тысяч видов растений со всего мира. А в 15 километрах от столицы стоят гостеприимные 200-километровые винные подвалы Милештий Мичь, скрывающиеся вглубь на 80 метров. Эти подвалы являются самыми длинными в мире с самой большой коллекцией вин – 2 миллиона бутылок.
И как не вспомнить об Орхеюл Веки – археологическом комплексе с пещерным монастырем, Этнографическим музеем Бутучени начала XX века и руинами татаро-монгольского города XIV – XVI веков. Этот заповедник является важнейшей культурной достопримечательностью Молдовы.
А какие чисто морские туристические страны мира точно стоит посетить?
Мадагаскар – восьмой континент. Это островное государство у восточного побережья Африки, поражающее уникальностью природы – около 90% всей здешней флоры и фауны не существуют больше нигде в мире. Дело в том, что Мадагаскар отделился от древнего суперконтинента Гондвана где-то 88 миллионов лет назад и с тех пор развивался в изоляции.
Ангилья – самая безопасная страна Карибов. Это крошечная британская заморская территория с самым низким уровнем преступности в Карибском бассейне, несколькими десятками необитаемых пляжей и кухней мирового класса. А пляж Shoal Bay вообще занимает 14 место в рейтинге лучших пляжей мира.
Частые вопросы
Имеет ли Молдова выход к Черному морю?
Молдова не имеет прямого выхода к Черному морю, между ней и морем пролегает узкая полоса украинской территории шириной около 2 километров.
Какие туристические прелести предлагает столица Молдовы Кишинев?
Кишинев предлагает туристам Центральный парк имени Штефана чел Маре, площадь Великого Национального Собрания, Кафедральный парк и парк Валя Морилор. Также стоит посетить Ботанический сад, занимающий более 100 гектаров.
Что такое Орхеюл Веки и почему он интересен для туристов?
Орхеюл Веки – это археологический комплекс с пещерным монастырем, Этнографическим музеем Бутучени и руинами татаро-монгольского города XIV – XVI веков. Он является важнейшей культурной достопримечательностью Молдовы.