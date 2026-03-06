Карта вводит вас в заблуждение: эта страна-соседка Украины не имеет выхода к морю

Взгляните на карту Молдовы – кажется, что эта страна касается Черного моря. Но это обманчивое впечатление.

Однако в Молдове есть много других интересностей для туристов. Благодаря материалам moldova.travel рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Путешественник назвал пять "самых недооцененных" стран мира – на первом месте соседка Украины

Чем интересна Молдова для туристов и имеет ли она выход к Черному морю?

Молдова, наша непосредственная соседка, расположена всего в нескольких километрах от побережья. И на карте даже кажется, что она имеет выход к Черному морю – однако это оптическая иллюзия: между этой страной и морем пролегает узкая полоса украинской территории где-то в 2 километра шириной.

Из-за этой небольшой географической детали Молдова остается полностью континентальным государством без единого морского порта. Экономические и туристические морские возможности остаются недосягаемыми, но это не значит, что страна не имеет чем соблазнить туристов.

Молдова имеет выход к Дунаю – второй по длине реке Европы, впадающей в Черное море. Дунай благодаря порту Джурджулешты, как пишет ucraina.mfa.gov.md, обеспечивает стране экспорт, а еще и невероятные пейзажи и все виды речного отдыха. На территории страны также есть много интересного.

К слову: протяженность молдавского берега Дуная составляет всего около 500 метров, и этот стратегический участок отдала Украина – после территориального обмена по договору 1999 года. Взамен мы получили кусок автодороги Одесса – Рени возле села Паланка.

Столица Молдовы Кишинев предлагает туристам Центральный парк имени Штефана чел Маре, основанный в 1818 году. Там можно прогуляться ухоженными аллеями, отдохнуть у фонтанов и полюбоваться памятником великому правителю.

Соседка Украины Молдова – без моря, но со многими другими интересностями: смотрите видео compassandacamera

Возле парка есть площадь Великого Национального Собрания, которая была свидетелем важных событий молдовской истории, а также Кафедральный парк с белоснежным собором. Также интересен парк "Валя Морилор" вокруг одноименного озера, имеющий пляж, лодочную станцию, летний театр и аттракционы.

Ботанический сад Кишинева занимает более 100 гектаров и является домом для тысяч видов растений со всего мира. А в 15 километрах от столицы стоят гостеприимные 200-километровые винные подвалы Милештий Мичь, скрывающиеся вглубь на 80 метров. Эти подвалы являются самыми длинными в мире с самой большой коллекцией вин – 2 миллиона бутылок.

И как не вспомнить об Орхеюл Веки – археологическом комплексе с пещерным монастырем, Этнографическим музеем Бутучени начала XX века и руинами татаро-монгольского города XIV – XVI веков. Этот заповедник является важнейшей культурной достопримечательностью Молдовы.

А какие чисто морские туристические страны мира точно стоит посетить?