"Худший опыт в жизни": что нужно знать, чтобы путешествие в трейлере не превратилась в ад

Британские туристы вернулись из путешествия по Португалии в арендованном автофургоне и описали поездку как "худший опыт в жизни". По словам супругов они допустили ошибку и арендовали самый дешевый "дом на колесах".

Кемпинг в этом году довольно популярным вариантом отдыха. Однако, если не выбирать фургон тщательно, он может полностью испортить отдых.

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Путешествие в трейлере

Альба и Адриан пару недель назад отправились в поход вдоль солнечного португальского побережья. Они нашли наиболее бюджетный автофургон и думали, что им повезло. По словам путешественников, транспортное средство было в ужасном состоянии, однако они решили не отказываться от планов на отпуск.



Пара, которая поехала в отпуск в дешевом фургоне / Фото Express

Они добавили, что автомобиль не был оборудован ни душем, ни туалетом – им приходилось осуществлять все гигиенические процедуры на улице. В процессе путешественники выяснили, что на окнах в их доме на колесах нет антимоскитных сетей. Поэтому в какой-то полупустыни пара была вынуждена делить фургон с нашествием насекомых.

Также британка рассказала, что однажды они решили переночевать на вершине скалы. Этот опыт стал для них незабываемым: за сильного ветра туристы всю ночь боялись, что машина может сорваться вниз.

Это было ужасно. Не было ни света, ни безопасных мест, куда можно было бы пойти. Погодные условия становились все хуже, а вблизи даже не было людей, к кому можно было бы обратиться за помощью. Это все было хуже опытом в моей жизни,

– подытожила Альба.



В дороге на автофургоне / Фото Express

Важные нюансы, на которые стоит обратить внимание при аренде автофургона: