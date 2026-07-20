Какие места в самолете стоит бронировать, а каких следует избегать: советы опытной стюардессы

Выбор места в самолете может существенно повлиять на комфорт во время полета. Опытная стюардесса поделилась своим секретом, который помогает найти лучшие места в эконом-классе и избежать тех, которые могут испортить путешествие.

По словам стюардессы Дженни Квон, существует простой принцип отбора, который помогает найти самое комфортное место в салоне эконом-класса. Она объяснила, каких рядов лучше избегать и почему иногда места в задней части самолета могут оказаться более выгодными.

Какие места стюардесса советует сразу исключить?

Прежде всего стюардесса рекомендует не выбирать средние места, если есть альтернатива. Они наименее комфортны, ведь пассажир оказывается между двумя соседями. Также она советует избегать последних рядов в каждой секции самолета. Почему спинки таких кресел часто не откидываются, из-за чего отдыхать во время полета становится менее удобно.

Еще один вариант, который не входит в список ее фаворитов, – места возле аварийных выходов. Хотя там больше места для ног, стюардесса отмечает, что во время взлета и посадки там нельзя хранить личные вещи, а конструкция столиков и сидений может быть менее удобной.

Почему места в конце самолета могут быть лучше?

Несмотря на то что многие пассажиры стремятся сесть ближе к передней части салона, стюардесса объясняет: у задних рядов есть одно преимущество. Авиакомпании часто автоматически рассаживают пассажиров сначала в передней части самолета, чтобы обеспечить равномерное распределение людей на борту.

Почему в хвосте самолета выше вероятность, что рядом останется свободное место. В то же время она рекомендует не выбирать кресла слишком близко к туалетам. Лучше оставить примерно пять рядов расстояния, чтобы избежать неприятных запахов и постоянного скопления людей.

Какое место стюардесса считает идеальным?

Бортпроводница также учитывает свои собственные привычки во время полетов. Например, она не любит каждый раз просить соседей пропустить ее к проходу, поэтому отказывается от мест у окна. Еще один нюанс касается питания. Поскольку во многих авиакомпаниях еду разносят от передней части самолета к задней, пассажиры впереди обычно первыми получают возможность выбрать желаемое блюдо.