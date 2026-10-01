Похоже на Вену, но на берегу моря: что это за величественный город, который удивит туристов

Туристы, планирующие поездку в Хорватию, чаще всего выбирают средневековый Дубровник, оживленный Сплит или Макарскую Ривьеру с ее идеальными пляжами. Но мало кто знает о настоящей скрытой жемчужине страны, напоминающей австрийскую Вену, если бы та находилась на берегу моря – Опатии.

Опатия – это уникальный хорватский курорт на берегу Кварнерского залива Адриатического моря, который часто называют "адриатической Ниццей" или "Веной у моря". Подробнее о том, почему стоит посетить этот город и каковы здесь цены, рассказало издание Travel Off Path.

Почему стоит посетить Опатию?

Большинство прибрежных городов Хорватии имеют узкие средневековые улочки и каменные дома, но Опатия совершенно иная. Этот город поражает эстетикой Прекрасной эпохи. Именно сюда в конце 19 века приезжала венская аристократия, желавшая спастись от зимних морозов. Поэтому здесь вместо типичной далматинской застройки возникли величественные виллы и изысканные дворцы с коваными балконами и колоннадами.

Вдоль побережья простирается живописная 12-километровая набережная Лунгомаре, которую сравнивают с набережной во французской Ницце.

Прогулка по набережной Лунгомаре: видео @igor_naumenko

Обязательным местом для посещения в Опатии является построенная в 1844 году вилла Ангиолина, в которой сейчас располагается Хорватский музей туризма. Вилла окружена ботаническим садом с экзотическими растениями и красивыми скульптурами. Также туристам стоит увидеть неоклассическую прибрежную гостиницу "Кварнер" и знаменитую скульптуру "Дева с чайкой", расположенную на набережной.

Для купания прекрасно подойдет пляж Слатина с чистой водой.

"Дева с чайкой" – символ Опатии / Фото Designshot, Unsplash

Какие цены в Опатии?

Осенью в Опатии значительно дешевле, чем в популярном Дубровнике. Двухместный номер в трехзвездочном отеле здесь обойдется от 120 до 180 долларов, что в эквиваленте составляет 5,4 – 8 тысяч гривен. Бюджетные апартаменты или гостевой дом еще дешевле – 80 – 130 долларов за ночь на двоих.

Обед из трех блюд в ресторане среднего класса в Опатии стоит около 40 – 65 долларов с человека без учета напитков. Основное блюдо из свежих морепродуктов обойдется в 23 – 30 долларов. При этом еду на вынос можно взять за 3 – 6 долларов.

Октябрь – прекрасное время, чтобы спланировать отпуск в Опатии. В этот период температура воздуха составляет приятные +23 градуса, туристов на улицах меньше, чем в пик сезона, а в море все еще можно купаться, правда, не так долго, как летом.