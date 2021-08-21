Как хорошо вы знаете города Украины: праздничный тест ко Дню Независимости

В этом году Украина будет праздновать 30 лет независимости. В течение этого времени множество городов изменились. И нередко мы убеждаем себя в том, что узнаем их сразу, но это не так!

Даже родной город иногда угадать по описанию или фото не так уж и просто. Чтобы проверить это, мы подготовили специально для вас тест-путешествие.

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Попробуйте отгадать, что за город скрыт за кратким описанием или знаменитой локацией. Заодно и маршруты поездок на последние дни лета сможете спланировать.

Если готовы – вперед!