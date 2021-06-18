Почти 200 тысяч кустов: на Харьковщине растет самое большое ирисовое поле в Украине

На Харьковщине недалеко от города Дергачи растет самое большое поле ирисов в Украине. На нескольких гектарах земли расцветают почти 200 тысяч кустов.

Первые ирисы здесь высадил Дмитрий Тараненко, который является владельцем питомника. Он рассказал, что сейчас его коллекция насчитывает около 1 200 сортов.

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Питомник основали 20 лет назад

Владелец ирисового поля по образованию детский врач. Однако он оставил работу и 20 лет назад основал рассадник хвойных деревьев и цветов.

Растения в семье мужчины чуть ли не в генах. Его дедушка одним из первых привез на Харьковщину голландские тюльпаны и сортовые ирисы. Теперь цветочное дело помогает продолжать новое поколение семьи.

С детства я однозначно их наелся. Отец всегда заставлял меня полоть сорняки на этих грядках, я всегда ворчал. Однако с возрастом становишься немного старше, мудрее и осознаешь, какой это труд, какая красота,

– рассказал сын основателя рассадника Олег Тараненко.



Ирисовое поле на Харьковщине / Скриншот с видео 24 канала

Сорта ирисов являются уникальными

Среди тысяч известных сортов в питомнике на Харьковщине есть и уникальные. В то же время около 20 ирисов вывел сам Дмитрий Тараненко.

"Он настолько увлеченный человек и настолько любит эти цветы, что пытался и своей селекцией заняться", – отметила жена основателя питомника Оксана Тараненко.

Например, один из сортов ирисов растет даже в Англии. Также он имеет патриотическое название "Небесная сотня". По словам Тараненко, все из-за того, что события Майдана были очень близкими для его семьи.



Сорт "Небесная сотня" / Скриншот из видео 24 канала

Как место стало туристическим

От Харькова до ирисового поля около 20 километров. За время пандемии коронавируса грунтовую дорогу к питомнику открыли туристы. Из-за этого место, где выращивали цветы на продажу, стало туристическим.

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Сюда едут на фотосессии, а художники проводят пленэры. "Ирисово море" уже влюбило в себя сотни людей, поэтому его хотят увеличивать.

Правда, в 2021 году дождливый июнь немного сократил туристический сезон. Из-за мощных ливней ирисы к концу месяца могут уже отцвести.