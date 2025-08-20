Туристам, которые любят отдыхать в тишине, стоит посетить одно село на Косовщине. Здесь невероятные горные пейзажи, традиционная архитектура, есть живописная река и даже два водопада.

Это село можно назвать настоящей жемчужиной Карпат. Удивительно, что оно до сих пор остается непопулярным среди туристов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на доступные из Википедии данные.

Какое село на Гуцульщине идеальное для спокойного отдыха?

Село Соколовка со всех сторон окружают горы. Оно расположено у подножия четырех хребтов: Брусного, Сокольского, Старой и Семеновой. Высота над уровнем моря – 450 метров в районе центра.

Через Соколовку протекает живописная река Рыбница, которая является правым притоком Прута. А еще в селе можно полюбоваться двумя водопадами. Первый – Соколовский, расположен на реке Рыбница и имеет высоту 1,5 метра. Второй – Зеркальный, расположен на безымянном ручье, возле скалы Зеркало.



Соколовский водопад / Фото из Википедии

На карте есть только Зеркальный водопад, поэтому чтобы дойти до Соколовского, надо спрашивать дорогу у местных. Это, собственно, является указанием на то, что туризм в Соколовке не развит. Здесь можно отдохнуть без толп туристов, так сказать, "для души".

В Соколовке можно увидеть примеры традиционной гуцульской архитектуры, в частности церковь Сошествия Святого Духа. Храм датируется 1866 годом. Он деревянный, крестообразный в плане, одноверхий и пятисрубный, что и является признаками древнего местного стиля. Внутри сохранился ажурно резной и покрытый позолотой иконостас с несколькими рядами икон, царскими и "диаконскими" боковыми воротами.



Церковь Сошествия Святого Духа / Фото из Википедии

В селе проживает немного людей – по состоянию на 2021 год чуть больше двух тысяч человек. Расстояние до Косова – 8 километров, а до ближайшей железнодорожной станции, а это в Вижнице, – 19 километров.

