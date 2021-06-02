Залишки моста зазвичай затоплені і невидимі під поверхнею річки, що протікає через давню столицю Грузії Мцхета. Міст тисячоліттями служив визначним пунктом пропуску для міжнародних торговців під час подорожей по Кавказу.

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Міст Помпея був названий на честь римського правителя, який вдерся на Кавказ в першому столітті до нашої ери й вів битву при Мцхеті. Але вважається, що міст існував в тій або іншій формі задовго до Помпея.



Картина мосту, коли він з'явився в 1832 році

У 1926 році міст Помпея був затоплений під річкою Мткварі, коли ця гідроелектростанція була побудована радянськими військами лише за 2 кілометри нижче за течією.

28 травня приватні оператори греблі Земо Авчала відкрили шлюзові ворота, знизивши рівень води там, де був побудований міст Помпея.



Міст Помпея вийшов з під-води / Фото: Mzia Saganelidze

На фотографування і вивчення моста археологам дали близько 48 годин. До 31 травня, коли шлюзові ворота греблі закрилися, міст знову був затоплений.

Міністр культури Грузії Теа Цулукіані повідомила журналістам, що коротке відкриття і дослідження моста знаменують початок масштабних робіт з його збереження. Однак поки незрозуміло, як проводитимуться капітальні ремонтні роботи на мосту, якщо він залишиться під водою.