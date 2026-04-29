Что посмотреть в Каннах, где отгуляли ту самую свадьбу за 5 миллионов долларов

Несколько дней назад по сети разлетелись кадры с роскошной свадьбы украинской модели и грузинского бизнесмена. Их помпезная свадьба обошлась в 5 миллионов долларов, поэтому это вызвало у общества большой резонанс.

Канны считаются одним из самых дорогих курортов, часто его даже называют "городом для элиты". Но несмотря на высокие цены сюда стоит наведаться, чтобы почувствовать кинематографическую атмосферу и исторический шарм.

Читайте также Такого вы еще не видели: во Франции есть искусственное село, которое построили, чтобы угодить Марии Антуанетте

Cannes office de tourisme поделились несколькими локациями сердца Лазурного побережья. Здесь гармонично сочетаются изысканность и средиземноморская лаконичность, которая часто скрывается за блеском красных дорожек.

Что стоит увидеть и сделать в Каннах?

Подняться по лестнице Дворца фестивалей и конгрессов

Чтобы почувствовать себя настоящей звездой в Каннах – стоит увидеть культовую лестницу Дворца фестивалей и конгрессов. Именно здесь с 1939 года проходит знаменитый Каннский кинофестиваль, поэтому по этой лестнице шагали тысячи мировых звезд.

В обычные дни каждый может пройтись по красной дорожке и сделать фото на том же месте, где делали фотографии знаменитости.



Лестница Дворца фестивалей и конгрессов / Фото Trips

Прогуляться по знаменитой аллее

В Каннах есть своя версия голливудской аллеи славы – Chemin des étoiles. Это аллея рядом с Дворцом фестивалей, где более 300 звезд кино оставили свои отпечатки.

Здесь можно увидеть следы от Анджелины Джоли, Леонардо Ди Каприо, Квентина Тарантино и тому подобное.

Увидеть набережную Круазетт

Эту набережную считают сердцем города и самым известным бульваром Французской Ривьеры. Пальмы, морской бриз и виды бирюзового побережья создают идеальную картинку для прогулки. С одной стороны – море, а с другой – роскошные отели и бутики. Это место запомнится точно многим.

Посетить эксклюзивный район

В Каннах есть невероятный район Калифорния, который стоит увидеть, пишет Côte d'Azur France. Речь идет о холме с видом на Каннский залив, который окружают огромные особняки, спрятанные в высоких деревьях.

Здесь расположено знаковое здание Вилла Домерг, спроектированное и построенное художником Жаном-Габриэлем Домергом, который черпал вдохновение из венецианских дворцов и садов.

Отправиться на Леринские острова

Всего через несколько минут на лодке из Канн можно попасть на Леринские острова – место, которое точно стоит внимания.

Сен-Онора очаровывает старинным монастырем и спокойствием. Сент-Маргерит – больше и дикий, окутан сосновыми лесами, скалистыми берегами, уютными пляжами и прозрачной бирюзовой водой.

Это настоящий рай для тех, кто любит красивые пейзажи и фотографии – свет здесь идеальный в любое время года. Путешественникам здесь советуют подняться к Форту Сен-Онора, откуда открываются невероятные виды.

Что нужно знать о помпезной свадьбе в Каннах?

Громкая свадьба вызвала обсуждение среди украинцев, поскольку ведущим свадьбы стал российский шоумен Максим Галкин. Кроме того, на празднике выступал Валерий Меладзе, который молчит о войне, и пуэрто-риканский певец Рики Мартин.

Невеста Ника Кузнецова (Ломия) – это 25-летняя украинская модель родом из Харькова. Девушка работает в фэшн-индустрии – показы и съемки являются ее основной сферой деятельности.

Ника Ломия – грузинский бизнесмен. Он стал известным не из-за сферы деятельности, а благодаря громкой свадьбе. У профиле мужчины указано, что он является соучредителем международной компании Spribe. Он работает в сфере iGaming, то есть создает продукты для онлайн-казино и азартных игр в интернете.

Кроме впечатляющей суммы расходов на празднование свадьбы, пользователей поразили еще и суммы аксессуаров. Невеста была в часах Richard Mille за 550 тысяч евро, а бизнес-партнер жениха пришел в часах от бренда Jacob & Co. за 20 миллионов долларов.