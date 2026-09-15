"Столько, что не знаешь, куда складывать": украинцы делятся фотографиями с походов по грибы

Грибной сезон в Украине уже в самом разгаре. Пока одни пользователи сети жалуются на безуспешные походы в лес, другие – делятся фотографиями полных корзин.

После дождей украинские леса становятся местом настоящей грибной охоты. В этом сезоне любители "тихой охоты" активно делятся своими находками в Threads и показывают, сколько удалось собрать за один поход. На фотографиях – грибы разного размера и полные корзины. При этом урожайность может сильно различаться даже в соседних лесах: многое зависит от количества осадков, температуры и конкретной местности. Подробнее рассказывает 24 Канал.

Как проходит грибной сезон в Украине?

Особенно урожайны леса в Днепропетровской области. Пользовательница @annavishniveckaya ходила за грибами в селе Шульговка в Петриковской общине и была поражена результатом. Она опубликовала фотографию двух больших корзин грибов, целого ведра и заполненного пакета.

Поехали за грибами – а там масляток столько, что уже не знаешь, куда их складывать,

– призналась девушка.

В то же время другим повезло не так сильно – в комментариях к посту женщины другой пользователь отметил, что не нашел ни одного гриба в Шульговке. Поэтому, вероятно, стоит отправляться именно рано утром, пока другие грибники не собрали весь урожай.

Настоящие грибные гиганты выросли в Ровенской области. Здесь белые грибы достигают нескольких десятков сантиметров. В сети украинцы были поражены такими находками.

В Ровенской области нашли гигантские белые грибы: видео

Львовяне могут планировать поход в лес в Брюховичах. Здесь уже видели опята, моховики и белые грибы, но сейчас грибов еще мало.

Грибы в Брюховицком лесу / Фото Богдана Другого

В сообществе "Грибники Львовщины" украинцы также делятся своими находками и грибными местами. Хороший урожай нашли в Яворовском районе, в Николаевском – много опят, в Стрыйском – подосичники, а в Дрогобычском – маслятки.



Опята в лесу в Николаевском районе / Фото Юры Ганущака

Когда лучше всего ехать за грибами?

Ранее мы рассказывали, как рассчитать идеальный день для поездки за грибами. На самом деле ехать в лес сразу на следующий день после дождя не стоит, ведь идеальные условия возникают только через 3 – 4 дня. При этом важны также температура, влажность и ветер. Если почва остается влажной, то грибов может становиться больше, а если наступила жара, то наоборот.