На какие греческие острова поехать в сентябре: 5 направлений для спокойного отдыха

Сентябрь в Греции еще позволяет туристам насладиться морем и теплом. Температура на островах в первый месяц осени может держаться на уровне 27 – 30 °С, а вода прогревается до 25 °С.

Для сентябрьского путешествия можно выбрать менее популярные острова с теплым морем и возможностью отдохнуть вдали от толп туристов, пишет Interia Kobieta.

Куда поехать в Греции в сентябре?

Сирос – столица Кикладских островов

Главный город Эрмуполи отличается красивыми площадями, неоклассическими зданиями и музеями. Поэтому, помимо пляжного отдыха, туристам будет чем заняться.

Остров довольно оживленный, поэтому даже в сентябре здесь не становится пустынно. Для проживания стоит выбирать нижнюю часть Эрмуполиса или прибрежные населенные пункты.

Тинос – мраморная архитектура

Тинос известен как важный центр паломничества, но за пределами главного города есть немало других традиционных поселений. В Пиргосе – красивая мраморная архитектура, а в Кардиане – панорамные виды.

В сентябре остров удобнее посещать, поскольку он уже не переполнен толпами туристов. Местность здесь холмистая, поэтому для поездок между деревнями лучше воспользоваться автомобилем.

Эвия и Эдипсос – море и термальные источники

Эвия многим туристам незнакома. Остров сочетает в себе леса, длинную береговую линию и города, которые посещают сами греки.

Эдипсос может вызвать интерес благодаря известным природным термальным источникам. Здесь можно совместить пляжный отдых с пребыванием в спа-отеле или же провести отдых в спокойном ритме.

Китира – остров для неспешного отдыха

Остров расположен между Пелопоннесом и Критом. Китира богата венецианскими замками, живописными бухтами и небольшими городками, разбросанными по территории. Отдых здесь получается уютным и спокойным.

Сентябрь идеально подходит для купания, прогулок и поездок между деревнями. Но для полноценного знакомства с островом автомобиль будет большим преимуществом.

Икария – остров неспешной жизни

Остров известен спокойным ритмом жизни и термальными источниками. Здесь сочетаются горы, зеленые долины, пляжи и деревни, далекие от массового туризма. Это место подойдет тем, кто хочет наслаждаться природой, едой и аутентичной атмосферой.

На самом деле сентябрь может стать одним из самых комфортных периодов для знакомства с Грецией. В это время море еще теплое, а возможностей насладиться островами становится еще больше.