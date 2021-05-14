Дата открытия греческих границ для украинцев с туристической целью – неизвестна. В дипломатическом ведомстве отметили, что изменения въезда граждан Украины будут размещены на сайте Посольства Украины в Греции и на странице в Фейсбуке.

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По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято!, – говорится в сообщении.

В канун 14 мая появилась информация об отмене и снятии с продажи прямых рейсов в Грецию из Украины на запланированную ранее дату – 16 мая. Их перенесли на лето.

По данным Worldometer, по состоянию на 14 мая 2021 года в Греции обнаружено 371 712 случая заражения коронавирусом, из них 11 266 летальных.

Отметим, ранее Греция пообещала открыться для туристов из стран Евросоюза и третьих стран с соблюдением необходимых условий для въезда.

В частности, украинцев обещали пускать с отрицательным ПЦР-тестом или наличием сертификата вакцинации от коронавируса.