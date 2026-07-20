Здесь редко бывает ветер и всегда тепло: этот греческий остров считается самым комфортным

Небольшой остров Диапорос в Халкидиках постепенно становится одним из уютных уголков для отдыха у моря. Здесь нет дорог и привычного шума курортной суеты, поэтому атмосфера создается природой, лодками и спокойствием, которое особенно ценят летом.

Диапорос в Халкидиках давно привлекает внимание именно тем, почему другие курорты часто уступают – здесь тишина, теплая вода и отсутствие ветра, пишет Greek Reporter. Небольшой остров у Вурвура кажется почти незаметным на карте, но летом именно такие места чаще всего становятся самой ценной находкой для тех, кто ищет спокойствия.

Почему этот греческий остров особенный?

Площадь Диапороса составляет всего около четырех квадратных километров, а расположен он недалеко от поселка Вурвуру на Ситонии. Долгие годы эта территория оставалась дикой и безлюдной, а в середине прошлого века ее начали выбирать состоятельные люди для строительства частных вилл. Сегодня же пляжи острова доступны для всех желающих.

Остров отличается тем, что вода здесь почти всегда спокойная и комфортно теплая. Причина кроется в естественной бухте, которую образует побережье Вурвуру: она защищает Диапорос от холодных течений и сильных ветров, поэтому волны здесь встречаются редко, а море быстрее прогревается и дольше удерживает тепло.

Не менее впечатляет и вид самого побережья: бело-розовый песок, прозрачная бирюзовая вода и ощущение, будто это вовсе не Греция, а далекий экзотический остров. Дорог и общественного транспорта здесь нет, а добраться можно только на лодке, которая ходит из Вурвуру. В сезон туристы часто арендуют частные суда или бронируют экскурсии на остров и в соседние бухты.

Почему Халкидики так привлекают туристов?

Диапорос является частью Халкидиков – одного из самых популярных туристических регионов на севере Греции. Сам полуостров состоит из трех "рукавов": Кассандры, Ситонии и Афона. Регион ценят за широкие пляжи, сосновые леса и более спокойный ритм жизни, чем на многих переполненных греческих островах.

Еще одно преимущество для путешественников – близость к Салоникам. От Халкидиков до большого города около 40 километров, поэтому пляжный отдых легко совместить с прогулками по историческому и культурному центру. Именно поэтому этот район так любят и греки, и туристы с Балкан.

В летний сезон Диапорос остается одним из самых живописных и спокойных мест в регионе. Здесь особенно ценят прозрачную воду, отсутствие толп и ощущение, что от курортной суеты удалось сбежать в свой маленький островной мир.