Чернобыльская зона станет туристическим "магнитом". Там будут развивать инфраструктуру – дороги, кафе и рестораны.

Об этом сообщил первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский.

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По его словам, Чернобыль – популярный туристический объект и все это там уже есть. Однако эту инфраструктуру улучшать.

Уже сейчас там есть гостиницы. Они слабые по "звездами", но чистые и аккуратные. Там есть столовая, которая похожа на настоящую столовую. Там вкусно и всем нравится. Мы строим дороги. В этом году будут восстановлены все дороги к основным локаций. Мы делаем новый проект КПП, где нужно улучшить сервисы – чтобы можно было быстро пройти пропускной пункт, отдохнуть, поесть,

– отметил Боруховский.

Для развития инфраструктуры в Чернобыле уже подготовлены соответствующие проекты и инвесторы заинтересованы в них. В планах Кабмина - увеличивать поток туристов ежегодно вдвое.

В 2019 году, к пандемии коронавируса, Чернобыль посетило 130 тысяч человек, большинство из них – иностранцы.

В то же время Чернобыльская зона – это не только туризм, но и уникальное место, где 35 лет природа развивается самостоятельно, отметил чиновник.

Там есть 10 километров зоны отчуждения, где динамично развивается индустриальный кластер. Есть объекты, которые строятся государством для захоронения ядерных отходов, опасных отходов; есть инвестпроекты, направленные на "зеленую" энергетику. Также это самый нацпарк – 234 тысяч гектаров. Это радиологический биосферный заповедник, где 35 лет природа развивается без человека,

– добавил Боруховский.

Из-за пандемии коронавируса и карантинные ограничения, которые ввели в Киевской области, Чернобыльская АЭС была вынуждена перейти на особый режим работы.