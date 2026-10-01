Культурной столицей Европы признали город, о котором туристы раньше даже не слышали

В Европе вскоре появится новый туристический магнит. Дело в том, что малоизвестный город в островном государстве Мальта был признан Европейской столицей культуры 2031 года. Поэтому уже совсем скоро туристы в первую очередь отправятся исследовать не Валлетту, а Викторию.

Пока в Викторию не хлынули толпы туристов, есть шанс увидеть этот средиземноморский городок без очередей и сотен людей. Подробнее об этом рассказывает Time Out.

Что известно о Виктории, которую признали Европейской столицей культуры?

Город Виктория, или Ир-Рабат, как его называют местные жители, расположен на меньшем из двух главных островов Мальты – Гозо – и является его столицей. Кстати, название Виктория город получил в 1887 году в честь золотого юбилея правления королевы Виктории.

До Гозо можно добраться на пароме, ведь он расположен всего в 6 километрах от главного острова. Большинство туристов, побывавших на Мальте, воспринимают Викторию лишь как остановку во время экскурсии по Гозо. Мало кто здесь проводит достаточно времени, чтобы насладиться красотой и атмосферой города.

Однако совсем скоро это может измениться, ведь благодаря особому статусу о Виктории уже заговорили различные туристические эксперты. Главной достопримечательностью города является Цитадель – укрепленный средневековый город на вершине холма. Он настолько красив и атмосферен, что больше напоминает съемочную площадку фэнтезийного фильма. Кроме того, из Цитадели открывается панорама почти на весь остров.

Цитадель Виктории / Фото Depositphotos

Также туристам стоит посетить базилику Святого Георгия, построенную в 17 веке на месте более древних храмовых сооружений средневековья и античности.



Цитадель возвышается над городом Виктория / Фото Depositphotos

Что означает статус "Европейская столица культуры"?

Для города получить такой статус на самом деле непросто, ведь отбор длится целых 9 месяцев. Сначала города-кандидаты подают заявки, а затем должны доказать, что у них есть долгосрочная культурная стратегия, европейское значение и инфраструктура для реализации масштабной программы.

Виктория победила благодаря концепции "Остров островов", цель которой – показать Гозо не как изолированный клочок суши посреди моря, а как тесно переплетенную сеть культурных связей. Проект будет исследовать остров через три образа – побережье, соль и волны.

Руководитель фонда Victoria 2031 Сэмюэл Аззопарди описал будущую культурную трансформацию города тремя словами: неторопливость, забота и смелость.