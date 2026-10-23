Туристы массово отправляются в малоизвестный город на юго-востоке Ирландии, основанный викингами

На юго-востоке Ирландии расположен портовый город Уотерфорд, о котором еще несколько лет назад иностранцы даже не слышали. Однако в последнее время здесь фиксируется рекордный рост туризма. Чтобы избежать назойливых толп и "туристических ловушек" Дублина, путешественники со всего мира отправляются в Уотерфорд.

Уотерфорд – это самый старый город Ирландии, что был основан еще викингами в 914 году. Подробнее о причинах его популярности рассказывает Travel Off Path.

Что известно о Уотерфорде?

Уотерфорд расположен на берегу реки Суир и является пятым по величине городом Ирландии. В начале 10 века викинги основали на его месте первое поселение. Изначально это была укрепленная гавань, которая постепенно превратилась в важный торговый центр. В 12 веке город захватили англо-норманы, после чего он стал одним из ключевых портов Ирландии.

Следы викингов здесь можно увидеть и сегодня. Самый известный исторический район города называется Viking Triangle – "Викингский треугольник". Именно здесь сосредоточены главные достопримечательности, музеи и старейшие здания Уотерфорда.

С 2015 года популярность Уотерфорда среди туристов растет. В том году его посетило на 30% больше иностранцев, чем раньше, и эта тенденция продолжает усиливаться.

Город Уотерфорд в Ирландии / Фото William Murphy

Что посмотреть в Уотерфорде?

В Уотерфорда огромное количество исторических достопримечательностей, которых не увидишь в Дублине. Он славится оборонительными сооружениями викингов, нормандскими церквями, георгианскими дворцами и т. д.

Например, здесь есть башня, простоявшая более 8 веков – Reginald's Tower. Это круглое каменное сооружение на набережной, которое считается старейшим гражданским зданием Ирландии. Она была частью городских оборонительных укреплений и на протяжении сотен лет выполняла различные функции: служила крепостью, тюрьмой, монетным двором и военным складом. Сегодня внутри работает музей с коллекцией викинговских артефактов.

В районе Viking Triangle работает целый комплекс исторических музеев Waterford Treasures. Среди самых интересных – Medieval Museum, где хранятся экспонаты средневековья. Уотерфорд всемирно известен производством хрусталя Waterford Crystal, основанным еще в 1783 году. Туристы могут увидеть, как мастера вручную выдувают, режут и полируют хрусталь, а также приобрести готовые изделия.



В Уотерфорде все напоминает о временах викингов / Фото Travel Off Path

В Уотерфорда есть даже собственный гастрономический символ – блаа. Это мягкая белая булочка с легкой мучной посыпкой, которую традиционно едят на завтрак или используют для сэндвичей. Она настолько важна для местной культуры, что получила европейский статус Protected Geographical Indication (PGI). То есть настоящую блаа могут производить только в определенном регионе. Попробовать ее стоит в одной из традиционных местных пекарен.



Булочка "блаа" / Фото savor the flavour

Уотерфорд – это идеальная альтернатива шумному и переполненному Дублину. История здесь ощущается на каждом шагу, а цены на проживание более доступные, чем в столице.