Около 60 тысяч жителей зарабатывают на отходах: как живет "город мусорщиков" в Каире

В египетской столице есть район, где мусор заваливает улицы, дома и крыши, но в то же время обеспечивает работой десятки тысяч человек. Местные жители превратили отходы в прибыльный бизнес и создали систему переработки, которая служит большим примером для других городов мира.

Как сообщает издание African Arguments, Маншият-Насир в Каире стал центром необычной экономики, построенной на переработке мусора. Здесь живут забалеины – сообщество сборщиков и переработчиков отходов, которые самостоятельно организовали работу, приносящую доход семьям и помогающую окружающей среде.

Как возник "город мусора"?

История забалеинов в Каире началась в 1940-х годах. Тогда в столицу Египта переехали выходцы из сельских районов, преимущественно из провинции Ассиут, расположенной примерно в 400 километрах к югу. Многие из них раньше занимались сельским хозяйством, но в городе нашли другой способ зарабатывать на жизнь.

К тому времени мусор уже собирали ваахисы – мигранты из оазиса Дахла, которые забирали использованную бумагу и продавали ее предприятиям в качестве топлива. Новоприбывшие договорились с ними о сотрудничестве: передавали бумагу партнерам, а остальные отходы оставляли себе.

Город мусорщиков / фото Canva

Сначала это были преимущественно органические отходы, которыми кормили свиней и коз. Со временем в мусоре стало больше стекла, пластика и алюминия, поэтому жители начали использовать их для изготовления бытовых предметов: прищепок, ложек для мороженого и палочек для леденцов.

Сначала община получала лишь небольшую часть средств за сбор отходов. Однако жители поняли, что больше можно заработать на сортировке и продаже материалов для повторного использования. В 1980-х годах они начали покупать грузовики, а в 1990-х – оборудование для переработки пластика.

Так постепенно сформировалась система семейных предприятий: одни собирают мусор, другие сортируют его, а третьи обрабатывают сырье и продают фабрикам. Заработки помогли общине развивать инфраструктуру, открывать детям доступ к образованию и создавать собственные организации.

Сегодня в Маншият-Насире живут около 60 тысяч человек, и почти все они так или иначе связаны с переработкой отходов. Это ремесло передается из поколения в поколение.

Как жители Маншият-Насира сортируют мусор?

Работа начинается со сбора отходов от двери к двери. Мужчины и юноши из некоторых семей ежедневно собирают примерно 30 – 40 килограммов мусора. Дома женщины и девушки отделяют органические отходы для кормления животных, а остальное сортируют на пластик, металл, картон и ткани. Пластик делят на бутылки, пакеты и другие твердые изделия. Материалы также различают по цвету и типу, поскольку от этого зависит их дальнейшее использование.

Примерно за неделю одна семья может накопить 300 – 400 килограммов отходов. Затем их продают другим семьям, которые дополнительно сортируют сырье. После этого пластик моют, измельчают и превращают в гранулы с помощью специального оборудования.

За неделю одна семья может накопить 300 – 400 килограммов отходов / фото TripAdvisor

Некоторые используют и собственные методы определения типа пластика. Житель Романи Бадир рассказывал, что материал можно опустить в воду: одни виды плавают, другие тонут. Для дополнительного различения сборщики мусора также обращают внимание на цвет дыма при сжигании небольшого кусочка – синий или черный, по его словам, указывает на разные материалы. Эти знания накапливались десятилетиями и передаются из поколения в поколение.

Как эта система помогает окружающей среде?

Переработка отходов позволяет забалеинам уменьшать количество мусора, который попадает на свалки или сжигается. Это важно для окружающей среды, ведь такие способы обращения с отходами загрязняют экосистемы и приводят к выбросам парниковых газов. Особенно остро эта проблема стоит в отношении пластика.

Ежегодно в мире производится около 460 миллионов тонн этого материала, но перерабатывается лишь примерно 9%. Повторное использование пластика также снижает потребность в производстве нового сырья, 99% которого изготавливают из ископаемого топлива.

Опыт Каира может быть полезен городам, у которых нет достаточных средств на традиционные службы вывоза мусора. Продажа вторичного сырья позволяет обеспечивать работой сборщиков, поддерживать местную экономику и снижать загрязнение.

Однако для "мусорщиков" переработка – не только способ заработка, но и часть отношения к окружающему миру. Детям с раннего возраста объясняют, что повторное использование картона помогает сохранять деревья, а сортировка отходов приносит пользу природе.

Где находится город Мусорщиков: смотреть на картах