Не только море: лучшие горные локации Албании, о которых вы могли не слышать

Албания известна своим побережьем и пляжными курортами, однако не менее впечатляющей является ее горная часть. Здесь расположены высокие вершины, национальные парки и места с древними легендами.

Большинство туристов воспринимают Албанию прежде всего как направление для пляжного отдыха, однако эта страна имеет значительно больше, чем просто побережье. Ниже рассказываем о самых интересных горных локациях, со ссылкой на TripAdvisor, которые открывают совсем другую сторону Албании.

Какие горы Албании стоит посетить туристам?

Mount Tomori – одна из самых особенных и загадочных гор Албании, которую часто называют "тронами богов" из-за ее высоты, суровый характер и многочисленные легенды, рассказывает Adventure Albania. Зимой гора полностью покрывается снегом и становится популярной среди туристов, которые могут исследовать каньоны реки Осум, пещеры вдоль ее течения, старые мосты и церкви, а также заниматься зимними походами или лыжным спортом.

Morava Mountain – горная зона в пределах национального парка, которая привлекает прежде всего любителей спокойного отдыха. Здесь нет массового туризма, зато есть леса, обзорные точки и маршруты, с которых открываются виды на окружающие долины. Это место часто выбирают для легких хайкингов и природы без толп.

Zla Kolata Mountain – одна из самых высоких и самых сложных для восхождения вершин Проклетских Альп. Расположена на границе с Черногорией, она известна резкими перепадами высот, каменистыми тропами и панорамами альпийского типа. Это маршрут для опытных туристов.



Zla Kolata Mountain / фото Википедии

Malit me Gropa – карстовый горный регион с необычным рельефом. Здесь можно увидеть глубокие пропасти, пещеры и каменные образования, которые формировались в течение тысячелетий. Это одна из наименее типичных и наиболее "неземных" локаций в стране.

Pogradec Castle area – историческая зона на возвышенности над озером Охрид. Руины замка сочетаются с горными склонами, а с вершины открываются виды на одно из старейших и чистейших озер Балкан.

– историческая зона на возвышенности над озером Охрид. Руины замка сочетаются с горными склонами, а с вершины открываются виды на одно из старейших и чистейших озер Балкан. Gjallica – одна из ключевых вершин северной Албании, которая известна сложными маршрутами и дикой природой. Подъем сюда требует подготовки, но вознаграждением становятся широкие панорамы горных хребтов.

Gjallica – одна из ключевых вершин северной Албании, которая известна сложными маршрутами и дикой природой. Подъем сюда требует подготовки, но вознаграждением становятся широкие панорамы горных хребтов. Homestead Albania – уникальная горная зона, где сочетаются природа и виноделие. Здесь расположены виноградники, фермерские хозяйства и места для дегустаций, что делает регион популярным среди агротуризма.

Homestead Albania / фото TripAdvisor

Что стоит знать перед поездкой в Албанию?