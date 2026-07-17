Как в Китае появился уникальный "горизонтальный небоскреб" и во сколько обошелся этот проект

Небоскребы традиционно поражают своей высотой, однако в китайском мегаполисе Чунцине архитекторы решили изменить привычное представление о высотном строительстве. Над городом возвышается необычная конструкция, которая не устремляется к небу, а простирается между несколькими башнями, создавая целый город в воздухе.

Комплекс Raffles City Chongqing, расположенный в китайском городе Чунцин, стал домом для уникального сооружения под названием The Crystal. Как сообщает Ecoticias, ее часто называют "горизонтальным небоскребом", ведь вместо того, чтобы возвышаться вверх, она соединяет сразу четыре высотных башни на высоте около 250 метров над землей.

Длина конструкции достигает примерно 300 метров, ширина составляет более 32 метров, а высота – почти 27 метров. Внутри расположено более 10 тысяч квадратных метров полезной площади. Сооружение опирается на четыре башни, а с двумя соседними его соединяют консольные мосты.

Почему именно Чунцин стал местом для такого проекта?

Чунцин – один из крупнейших мегаполисов Китая. В 2023 году его население составляло почти 32 миллиона человек. Город расположен в месте слияния рек Янцзы и Цзялин и известен сложным рельефом, плотной застройкой и ограниченным пространством для нового строительства.

Как выглядит здание / фото ChinaGoTrip

Именно поэтому архитекторы решили не только строить высотки, но и соединить их между собой в воздухе. Такой подход позволяет людям перемещаться между зданиями, не спускаясь каждый раз на уровень улицы. Проект разработало архитектурное бюро Safdie Architects под руководством известного архитектора Моше Сафди, который также является автором знаменитого комплекса Marina Bay Sands в Сингапуре.

Весь комплекс занимает более 1,1 миллиона квадратных метров, поэтому The Crystal – это не отдельное здание, а центральная часть масштабного многофункционального квартала. Проект обошелся в 24 миллиарда китайских юаней. На момент реализации проекта это составляло примерно 3,4 миллиарда долларов США.

Что находится внутри "горизонтального небоскреба"?

Несмотря на необычную форму, The Crystal выполняет не только декоративную функцию. Внутри обустроены рестораны, бары, общественные зоны, сады, помещения для проведения мероприятий, клуб для резидентов и даже инфинити-бассейн длиной около 50 метров. Одной из главных туристических достопримечательностей стала смотровая площадка Exploration Deck.

Посетители сначала знакомятся с интерактивной экспозицией, созданной совместно с National Geographic, после чего скоростной лифт поднимает их на верхние уровни сооружения. Конечной точкой маршрута является открытая площадка со стеклянным полом, площадь которой составляет примерно 1,5 тысячи квадратных метров. Отсюда открывается панорамный вид на город и две большие реки, а под ногами можно увидеть улицы, оставшиеся далеко внизу.

Как выглядит стеклянный пол: смотреть видео

Как удалось поднять конструкцию весом более 12 тысяч тонн?

Строительство The Crystal стало одним из самых сложных инженерных проектов последних лет. Стальная конструкция весит около 12 000 тонн, что сопоставимо с весом Эйфелевой башни. Чтобы безопасно установить сооружение на высоте более 250 метров, его не собирали полностью наверху.

Три центральные секции сначала смонтировали на земле, после чего с помощью мощных гидравлических подъемников подняли на нужную высоту. Каждый из этих блоков весил до 1 100 тонн, а во время монтажа инженерам пришлось учитывать ветер, высоту, погодные условия и необходимость идеально соединить все элементы конструкции.