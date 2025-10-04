С 1 января туристы, посещающие испанский остров Тенерифе, будут вынуждены платить новый экологический налог. Кроме того, известная популярная туристическая локация станет менее доступной, чем раньше.

Правительство острова Тенерифе собирается взимать с отдыхающих до 25 евро за подъем на самую известную достопримечательность острова – гору Тейде, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. В то же время жители Тенерифе смогут посещать вулкан бесплатно.

Что изменится для туристов на Тенерифе?

Гора Тейде – это самая высокая вершина Испании, которая с 2007 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, которую ежегодно посещают миллионы людей. Вулкан также получил статус места, где можно наблюдать за звездным небом, благодаря невероятно чистому ночному небу, пишет Lonely Planet.

Однако гора стала настолько переполненной, что подъездные дороги заблокированы, вследствие чего власти Тенерифе заявили о необходимости найти баланс между туризмом и охраной природы.

Власти острова подчеркнули, что инициатива направлена на регулирование нагрузки посетителей, подобно эконалогу, который уже применяется в горном поселке Маска, и на обеспечение долгосрочной защиты Национального парка.

Нерезиденты должны будут оплатить от 10 до 25 евро, в зависимости от выбранного дня и маршрута.

Налог применяется конкретно к двум тропам, ведущим на вершину: тропа № 7 Montaña Blanca – La Rambleta и тропа № 10 Telesforo Bravo.

Чтобы предотвратить переполнение, установлено максимальное количество 300 альпинистов в день. Посетители будут распределены на три временных промежутка с квотой 100 человек на сегмент и временной промежуток.

По предварительным оценкам, эконалог принесет около 650 000 евро в год, которые будут направлены исключительно на содержание и сохранение национального парка Тейде.

Несанкционированное восхождение без предварительного бронирования может привести к штрафу в размере до 600 евро.

Что стоит знать о Тенерифе?