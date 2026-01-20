Вершина, которую покорил сам Иван Франко, превратилась в ледяное королевство

Зимой гора Пикуй превращается в настоящую сказку: заснеженные склоны, тишина и панорамы, от которых захватывает дух. Добраться до вершины можно несколькими различными маршрутами.

Чем особенна самая высокая вершина Львовщины?

Пикуй – это самая высокая вершина Верховинского Водораздельного хребта, которая разделяет бассейны рек Стрый и Латорица. Она также является самой высокой точкой Львовской области и географически находится на границе Львовской и Закарпатской областей.

Гора Пикуй зимой: смотрите видео / видео Виталия Стойко / Threads

Вершина славится субальпийской растительностью, многими редкими видами растений, живописными скалами и отвесными обрывами. С северо-запада к ней примыкает Букуская полонина. Верхняя граница леса проходит на высоте 1200 – 1250 метров, что позволяет путешественникам быстро ознакомиться с разнообразными ландшафтами и флорой Карпат.

Вершину Пикуй покоряли известные путешественники, среди которых Иван Франко. Северный склон горы окружен каменным валом, а именно из этой части берет начало горный ручей с прохладной водой. Рядом проходит старинный "Русский путь" – маршрут, который в средневековье использовали великие князья, в частности король Даниил Галицкий и его сын Лев. Именно через этот путь Лев начинал военные походы и обозначал границы своих владений.



Виды горы / фото Виталия Стойко / Threads

Что интересного можно увидеть?

С вершины Пикуй открываются невероятные панорамы на Бескиды и Закарпатье. В разных направлениях виднеются:

Тростян и Высокий Верх (восток);

Полонина Боржава и ее самые высокие вершины – Великий Верх и Стой (юго-восток);

Ровная и Острая (юго-запад);

Букуская полонина (северо-запад, простирается до Польши);

Возле вершины расположено поселение Беласовица, Ждениево и Щербовец, а также можно начать походы на гору Острая, полонину Ровная и к водопаду Воеводин. Центральную часть вершины занимает каменный тур, который служит ориентиром для туристов.

Какие есть маршруты к горе?

Самый популярный маршрут начинается из села Беласовица, куда можно добраться автотранспортом или рейсовыми маршрутками. Также возможен вариант с поездом из Львова через Воловец и Нижние Ворота с последующей пересадкой на автобусы до Беласовицы.

Если вы предпочитаете коротким маршрутам, можно пройти путь Ждениево – поток Кочиловский – гора Пикуй, пишет "Карпатиум". Прогулка займет около 5 часов, протяженность маршрута 12 километров, а перепад высот составляет 982 метров. По дороге можно посетить ботанический памятник природы гору Высокий Камень и ботанический заказник "Сирень".

Помните: такие походы в Карпаты стоит планировать только при хорошей погоде!

